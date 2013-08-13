Инвестиции на рынках США. ETF.

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:23

Возвращаясь к теме налогообложения...

Кто то работает с IB через Арт-капитал?
У них на странице https://artcapital.trade/pages/interactive-brokers/ интересная фраза :
"Налоговый агент
Мы автоматически удерживаем 19,5% налога с прибыли при каждом выводе средств и предоставляем все документы для отчета в налоговую"

Получается их юристы трактуют налоговое обязательство не по факту начисления доходов внутри счета брокера, а только при ВЫВОДЕ СРЕДСТВ - превращении средств вложенных в брокера в реальные деньги на банковском счете.

И если Арт-капитал предоставляет услугу своим клиентам уже некоторое время, тогда проблем с налоговой у этих клиентов нет.

По сути это снимает проблемы в легальной уплате налогов, факт подтверждения дохода подтверждается выпиской по счету укрбанка с печатью. И значительно облегчается инвестирование - работаем внутри IB получая доходы от трейдинга и дивидендов, а при необходимости выводим доходы в укрбанк и с этой суммы платим налоги заполняя декларацию, при необходимости подтверждая факт получения дохода выпиской с банка.

Клиентам арт-капитала IB открывает именные счета, то есть разницы нет - выводятся деньги со счетов IB открытых при содействии арт-капитала или открытых в IB самостоятельно.

Учитывая, что укрналоговая никогда не сможет получить сведения от американского брокера (даже после присоединения Украины к CRS), и даже те выписки что мы ей можем предоставить для налоговой не является документом, мне это видится единственной возможностью подтверждения доходов для последующей уплаты налогов.

Интересно мнение форумчан, а особенно тек кто инвестирует через Арт-капитал.
olleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:22

olleg комиссии у них ацкие. и по лицензиям они помоему ещё не работают, а мутять через укр биржу. Вот вариант использовать их только для подготовки отчетов в налоговую думаю отличный
Kirk Hammet
 
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