Инвестиции на рынках США. ETF.

Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:23

Возвращаясь к теме налогообложения...Кто то работает с IB через Арт-капитал?У них на страницеинтересная фраза :"Налоговый агентМы автоматически удерживаем 19,5% налога с прибыли при каждом выводе средств и предоставляем все документы для отчета в налоговую"Получается их юристы трактуют налоговое обязательство не по факту начисления доходов внутри счета брокера, а только при ВЫВОДЕ СРЕДСТВ - превращении средств вложенных в брокера в реальные деньги на банковском счете.И если Арт-капитал предоставляет услугу своим клиентам уже некоторое время, тогда проблем с налоговой у этих клиентов нет.По сути это снимает проблемы в легальной уплате налогов, факт подтверждения дохода подтверждается выпиской по счету укрбанка с печатью. И значительно облегчается инвестирование - работаем внутри IB получая доходы от трейдинга и дивидендов, а при необходимости выводим доходы в укрбанк и с этой суммы платим налоги заполняя декларацию, при необходимости подтверждая факт получения дохода выпиской с банка.Клиентам арт-капитала IB открывает именные счета, то есть разницы нет - выводятся деньги со счетов IB открытых при содействии арт-капитала или открытых в IB самостоятельно.Учитывая, что укрналоговая никогда не сможет получить сведения от американского брокера (даже после присоединения Украины к CRS), и даже те выписки что мы ей можем предоставить для налоговой не является документом, мне это видится единственной возможностью подтверждения доходов для последующей уплаты налогов.Интересно мнение форумчан, а особенно тек кто инвестирует через Арт-капитал.