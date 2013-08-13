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Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:23

Возвращаясь к теме налогообложения...

Кто то работает с IB через Арт-капитал?
У них на странице https://artcapital.trade/pages/interactive-brokers/ интересная фраза :
"Налоговый агент
Мы автоматически удерживаем 19,5% налога с прибыли при каждом выводе средств и предоставляем все документы для отчета в налоговую"

Получается их юристы трактуют налоговое обязательство не по факту начисления доходов внутри счета брокера, а только при ВЫВОДЕ СРЕДСТВ - превращении средств вложенных в брокера в реальные деньги на банковском счете.

И если Арт-капитал предоставляет услугу своим клиентам уже некоторое время, тогда проблем с налоговой у этих клиентов нет.

По сути это снимает проблемы в легальной уплате налогов, факт подтверждения дохода подтверждается выпиской по счету укрбанка с печатью. И значительно облегчается инвестирование - работаем внутри IB получая доходы от трейдинга и дивидендов, а при необходимости выводим доходы в укрбанк и с этой суммы платим налоги заполняя декларацию, при необходимости подтверждая факт получения дохода выпиской с банка.

Клиентам арт-капитала IB открывает именные счета, то есть разницы нет - выводятся деньги со счетов IB открытых при содействии арт-капитала или открытых в IB самостоятельно.

Учитывая, что укрналоговая никогда не сможет получить сведения от американского брокера (даже после присоединения Украины к CRS), и даже те выписки что мы ей можем предоставить для налоговой не является документом, мне это видится единственной возможностью подтверждения доходов для последующей уплаты налогов.

Интересно мнение форумчан, а особенно тек кто инвестирует через Арт-капитал.
olleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:22

olleg комиссии у них ацкие. и по лицензиям они помоему ещё не работают, а мутять через укр биржу. Вот вариант использовать их только для подготовки отчетов в налоговую думаю отличный
Kirk Hammet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:56

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

Возможные лебедя.
1. Не понятно, на каком основании третье лицо пополняет счет физ лица (нереза из Украины). В любой момент IB может заблокировать активы до выяснения. Почему некий офшор пополнил счет клиента и какие между ними отношения. В это же время на счете клиента мусорные бумаги укр эмитента, которые стоят порядка нуля.
2. Клиент решит вывести свои деньги со счета в IB, и банк блоканет их до подтверждения что с этих средств уплачены налоги.

Потому, на свой счет в IB или в любом другом брокере средства нужно заводить лично. Иначе есть высокая вероятность попасть на блокировку.
С другой стороны данная схема была придумано в эпоху до е-лицензий, потому злого умысла там нет скорее всего и еще вопрос кто больше в ней подствлен Арт или клиент. Но времена изменились и использовать данную кривизну уже не оправдано.
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:39

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

St/2 написав:Возможные лебедя.
1. Не понятно, на каком основании третье лицо пополняет счет физ лица (нереза из Украины). В любой момент IB может заблокировать активы до выяснения. Почему некий офшор пополнил счет клиента и какие между ними отношения. В это же время на счете клиента мусорные бумаги укр эмитента, которые стоят порядка нуля.
2. Клиент решит вывести свои деньги со счета в IB, и банк блоканет их до подтверждения что с этих средств уплачены налоги.

Потому, на свой счет в IB или в любом другом брокере средства нужно заводить лично. Иначе есть высокая вероятность попасть на блокировку.
С другой стороны данная схема была придумано в эпоху до е-лицензий, потому злого умысла там нет скорее всего и еще вопрос кто больше в ней подствлен Арт или клиент. Но времена изменились и использовать данную кривизну уже не оправдано.

Зачем так сложно, через Арт Капитал, с комиссиями, если можно напрямую открыть счёт в IB. Больше вывод чем вопрос.


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ihcity
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 17:53

Именно что сейчас не зачем. Но год назад все было по другому
St/2
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 13:14

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

Здесь много обсуждали инвестиции в индексные ETFs и доходность в 7-8%. Но если инвестировать в отдельные акции, с большим риском, но и потенциалом значительного роста. Пример приводил в картинке:

Зображення

За последние 5 лет:
AAPL +182%
AMZN +461%
FB +541%
TSLA +841%

St/2 Ваше мнение, есть ли смысл в таком подходе к инвестированию в отдельные акции?


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ihcity
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 18:47

ihcity Зміст інвестувати в окремі акції звичайно є, але якщо:
  • Портфель буде складатися із мін 15 компаній (для диверсифікації).
  • Ріст ціни на акції протягом декількох років буде не позитивним, а від'ємним; причому чим нижче впала ціна - тим привабливіші акції цієї компанії (а не навпаки). Інвестування в перегріті акції - гра з вогнем (особливо зараз).

Раджу періодично переглядати топіки на https://www.bogleheads.org/forum/index.php - знайдете море цінної інформації від людей, які десятиліттями займаються інвестуванням.
mbl6021
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 10:52

ihcity
Я Вам одну картинку покажу.
Зображення

Как видно, из 500 акций входящих в индекс S&P500, по соотношению Риск/доходность лучше индекса только 2 акции. И теперь вопрос, насколько реально угадать именно эти две. По теории вероятности шансы не угадать 99,6%
Потому намного лучше купить индекс целиком, благо технологии etf позволяют это сделать очень не дорого.

А по поводу перекупленности, то всегда ложен быть хедж. Облигации в случае пассивных инвестиций или опционы с случае активных инвестиций.

А если использование хеджа сильно портит потенциальную доходность, то и лезть туда не стоит. Яркий тому пример ОВДП. Доходность на год порядка 17%, форвард 12% и еще есть некая вероятность дефолта. Тогда может проще в трежерис под 3,5%
St/2
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