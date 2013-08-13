Инвестиции на рынках США. ETF.

Кто то работает с IB через Арт-капитал? У них на странице https://artcapital.trade/pages/interactive-brokers/ интересная фраза : "Налоговый агент Мы автоматически удерживаем 19,5% налога с прибыли при каждом выводе средств и предоставляем все документы для отчета в налоговую"
Получается их юристы трактуют налоговое обязательство не по факту начисления доходов внутри счета брокера, а только при ВЫВОДЕ СРЕДСТВ - превращении средств вложенных в брокера в реальные деньги на банковском счете.
И если Арт-капитал предоставляет услугу своим клиентам уже некоторое время, тогда проблем с налоговой у этих клиентов нет.
По сути это снимает проблемы в легальной уплате налогов, факт подтверждения дохода подтверждается выпиской по счету укрбанка с печатью. И значительно облегчается инвестирование - работаем внутри IB получая доходы от трейдинга и дивидендов, а при необходимости выводим доходы в укрбанк и с этой суммы платим налоги заполняя декларацию, при необходимости подтверждая факт получения дохода выпиской с банка.
Клиентам арт-капитала IB открывает именные счета, то есть разницы нет - выводятся деньги со счетов IB открытых при содействии арт-капитала или открытых в IB самостоятельно.
Учитывая, что укрналоговая никогда не сможет получить сведения от американского брокера (даже после присоединения Украины к CRS), и даже те выписки что мы ей можем предоставить для налоговой не является документом, мне это видится единственной возможностью подтверждения доходов для последующей уплаты налогов.
Интересно мнение форумчан, а особенно тек кто инвестирует через Арт-капитал.
Возможные лебедя. 1. Не понятно, на каком основании третье лицо пополняет счет физ лица (нереза из Украины). В любой момент IB может заблокировать активы до выяснения. Почему некий офшор пополнил счет клиента и какие между ними отношения. В это же время на счете клиента мусорные бумаги укр эмитента, которые стоят порядка нуля. 2. Клиент решит вывести свои деньги со счета в IB, и банк блоканет их до подтверждения что с этих средств уплачены налоги.
Потому, на свой счет в IB или в любом другом брокере средства нужно заводить лично. Иначе есть высокая вероятность попасть на блокировку. С другой стороны данная схема была придумано в эпоху до е-лицензий, потому злого умысла там нет скорее всего и еще вопрос кто больше в ней подствлен Арт или клиент. Но времена изменились и использовать данную кривизну уже не оправдано.
St/2 написав:Возможные лебедя. 1. Не понятно, на каком основании третье лицо пополняет счет физ лица (нереза из Украины). В любой момент IB может заблокировать активы до выяснения. Почему некий офшор пополнил счет клиента и какие между ними отношения. В это же время на счете клиента мусорные бумаги укр эмитента, которые стоят порядка нуля. 2. Клиент решит вывести свои деньги со счета в IB, и банк блоканет их до подтверждения что с этих средств уплачены налоги.
Потому, на свой счет в IB или в любом другом брокере средства нужно заводить лично. Иначе есть высокая вероятность попасть на блокировку. С другой стороны данная схема была придумано в эпоху до е-лицензий, потому злого умысла там нет скорее всего и еще вопрос кто больше в ней подствлен Арт или клиент. Но времена изменились и использовать данную кривизну уже не оправдано.
Зачем так сложно, через Арт Капитал, с комиссиями, если можно напрямую открыть счёт в IB. Больше вывод чем вопрос.
ihcity Зміст інвестувати в окремі акції звичайно є, але якщо:
Портфель буде складатися із мін 15 компаній (для диверсифікації).
Ріст ціни на акції протягом декількох років буде не позитивним, а від'ємним; причому чим нижче впала ціна - тим привабливіші акції цієї компанії (а не навпаки). Інвестування в перегріті акції - гра з вогнем (особливо зараз).
Как видно, из 500 акций входящих в индекс S&P500, по соотношению Риск/доходность лучше индекса только 2 акции. И теперь вопрос, насколько реально угадать именно эти две. По теории вероятности шансы не угадать 99,6% Потому намного лучше купить индекс целиком, благо технологии etf позволяют это сделать очень не дорого.
А по поводу перекупленности, то всегда ложен быть хедж. Облигации в случае пассивных инвестиций или опционы с случае активных инвестиций.
А если использование хеджа сильно портит потенциальную доходность, то и лезть туда не стоит. Яркий тому пример ОВДП. Доходность на год порядка 17%, форвард 12% и еще есть некая вероятность дефолта. Тогда может проще в трежерис под 3,5%