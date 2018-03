Инвестиции на рынках США. ETF.

Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:39

St/2 написав: Возможные лебедя.

1. Не понятно, на каком основании третье лицо пополняет счет физ лица (нереза из Украины). В любой момент IB может заблокировать активы до выяснения. Почему некий офшор пополнил счет клиента и какие между ними отношения. В это же время на счете клиента мусорные бумаги укр эмитента, которые стоят порядка нуля.

2. Клиент решит вывести свои деньги со счета в IB, и банк блоканет их до подтверждения что с этих средств уплачены налоги.



Потому, на свой счет в IB или в любом другом брокере средства нужно заводить лично. Иначе есть высокая вероятность попасть на блокировку.

С другой стороны данная схема была придумано в эпоху до е-лицензий, потому злого умысла там нет скорее всего и еще вопрос кто больше в ней подствлен Арт или клиент. Но времена изменились и использовать данную кривизну уже не оправдано.

Зачем так сложно, через Арт Капитал, с комиссиями, если можно напрямую открыть счёт в IB. Больше вывод чем вопрос.Sent from my iPhone using Tapatalk