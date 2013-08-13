RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 46474849
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:16

ihcity посмотрите на динамику tlt она обратная для spy. А 3% купона начисляют исправно
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10253
З нами з: 02.09.08
Подякував: 655 раз.
Подякували: 1445 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 08:02

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

St/2 как налогооблагается операции с валютами ? например хотим купить в канаде или китае акцию, продаём (или покупаем ?) доллар за канадца покупаем на канадской бирже бумагу. Продажа доллар налоговое событие ? Покупка другой валюты евро/канадца/ены?
Kirk Hammet
 
Повідомлень: 41
З нами з: 19.08.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 46474849
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Инвестиции в ценные бумаги Украины и России
Anonymous » Вів 13 сер, 2013 12:05
1 2105
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 сер, 2013 15:53
St/2
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.