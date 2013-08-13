Инвестиции на рынках США. ETF.

Сериал Миллиарды/Billions

Действие фильма «Миллиарды» происходит в Нью-Йорке, городе, который знаменит огромными капиталами и всяческими возможностями. Ни для кого не секрет, что просто так честным трудом невозможно заработать миллионы. Только тот, кто умело проделывает различного рода махинации и выдерживает тяжелейшую конкуренцию, может достигнуть таких высот в мире бизнеса.

Бобби Аксельрод – богач с Уолл-Стрит. Этот человек имеет на своих счетах миллиарды долларов, которые он ежедневно увеличивает. Не всегда он накапливал свой капитал честным, законным путем. Ему приходилось и убирать конкурентов, и переступать закон. Но в то же время Бобби очень часто делает благотворительные акции, огромную сумму вкладывает на потребности города. Про это знает прокурор Чак Родс, но все же мечтает упрятать за решетку зажравшегося миллиардера.

Может, прокурор давно бы уже начал свою охоту, но его останавливает тот факт, что его жена Венди работает в одной из фирм Аксельрода. Но и отказаться от своих слов он не намерен.

Он все время пытается подойти как можно ближе к миллиардеру, но тот обладает уникальной способностью видеть свое будущее и поэтому всегда оказывается впереди блюстителя закона.

И снова мужчины вступают в бой друг с другом. Если первый ради повышения на службе, то второй защищает добытые богатства.

