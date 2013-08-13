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Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 46474849
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:16

ihcity посмотрите на динамику tlt она обратная для spy. А 3% купона начисляют исправно
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 08:02

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

St/2 как налогооблагается операции с валютами ? например хотим купить в канаде или китае акцию, продаём (или покупаем ?) доллар за канадца покупаем на канадской бирже бумагу. Продажа доллар налоговое событие ? Покупка другой валюты евро/канадца/ены?
Kirk Hammet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:21

Kirk Hammet
Для простоты понимания, представьте что валютные пары, это бессрочные фьючерсы. На каждом клиринге идет уточнение баланса счета в той валюте, которую Вы выбрали при открытии брокерского счета. Для подачи налоговой декларации нужно пересчитать баланс в гривну по курсу НБУ на каждый день, и просальдировать. Но отрицательную валютную премию по укр законодательству учитывать нельзя.
За более детальной информацией лучше обратится в ИК Универ, они готовят отчетность для своих клиентах на международных рынках в соответствии с укр нормами.
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:36

St/2 Посоветуйте литературу чтобы стать грамотным как вы ?
Kirk Hammet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:02

  Kirk Hammet написав:St/2 Посоветуйте литературу чтобы стать грамотным как вы ?


Посмотри сериал "миллиарды"
Зображення

Сериал Миллиарды/Billions
Действие фильма «Миллиарды» происходит в Нью-Йорке, городе, который знаменит огромными капиталами и всяческими возможностями. Ни для кого не секрет, что просто так честным трудом невозможно заработать миллионы. Только тот, кто умело проделывает различного рода махинации и выдерживает тяжелейшую конкуренцию, может достигнуть таких высот в мире бизнеса.
Бобби Аксельрод – богач с Уолл-Стрит. Этот человек имеет на своих счетах миллиарды долларов, которые он ежедневно увеличивает. Не всегда он накапливал свой капитал честным, законным путем. Ему приходилось и убирать конкурентов, и переступать закон. Но в то же время Бобби очень часто делает благотворительные акции, огромную сумму вкладывает на потребности города. Про это знает прокурор Чак Родс, но все же мечтает упрятать за решетку зажравшегося миллиардера.
Может, прокурор давно бы уже начал свою охоту, но его останавливает тот факт, что его жена Венди работает в одной из фирм Аксельрода. Но и отказаться от своих слов он не намерен.
Он все время пытается подойти как можно ближе к миллиардеру, но тот обладает уникальной способностью видеть свое будущее и поэтому всегда оказывается впереди блюстителя закона.
И снова мужчины вступают в бой друг с другом. Если первый ради повышения на службе, то второй защищает добытые богатства.
sansey
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:08

sansey читал вчера совет в блоге ;) спасибо )
Kirk Hammet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:13

Kirk Hammet
Есть правило 10 000 часов. Я не думаю, что есть некая одна или пара книг прочитав которые можно узнать все об этой индустрии.

Для старта есть вот этот список, хотя это самые азы
http://assetallocation.ru/books-for-read/

В фейсбуке нашел несколько групп, где профи общаются, так я через слово понимаю, так что все относительно ))
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:49

St/2 да спасибо, эти читаю ;)
Kirk Hammet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:07

  St/2 написав:ihcity посмотрите на динамику tlt она обратная для spy. А 3% купона начисляют исправно

При инвестиции в ТLT вас не беспокоит увеличение гос долга США ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 08:59

Ukrainian
Каждый раз, когда меня посещают мысли о размере гос долга, динамике ВВП и процентных ставках, я смотрю на эту картинку от Кредит Свисс
Зображення

Ребята вложили свои десятки млн дол (среди управляющих хедж фондов не всречаются работники по найму), имеют Ельское образование и десятки лет в индустрии. И при этом, все попытки анализировать макро экономику, проигрывают простому индексному инвестированию. И бог с ним с этим СП500, это самый сильный индекс последних 15 лет и возможно этот баес в будущем не сработает, но они проиграли общемировому рынку акций. Это уже показатель.

Сам же TLT интересен как инструмент ультра пассивного портфеля, он не сильно генерирует кари выше инфляции, но является органичным хеджем для СП500. То есть Вы покупаете путы на SPY, а за это вам еще и доплачивают :idea:
St/2
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