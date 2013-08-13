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Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 47484950
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 12:12

Реинвестирование дивидендов

А подскажите брокера, который работает с Украиной и дает возможность автоматически реинвестировать дивиденды. У Exante такой опции нет, у IB есть, но не хочется платить ежемесячный платеж.
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 12:03

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Реинвестированием брокер не занимается. Есть фонды которые автоматически реинвестируют купон по облигациям и дивиденды, но большинство выплачивает. Кстати, это удобнее. Так как не нужно продавать активы с целью ребалансировки портфеля.
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 15:27

St/2
Как я понял у IB есть такой функционал или может это чисто их уникальная особенность. https://www.interactivebrokers.com/en/s ... stment.htm

С тем как туманно у нас происходит налогообложение по дивидендам, я думаю лучше пусть они реинвестируются. А ребалансирову я на свои доходы планировал делать. Т.е. стратегия продавать активы по минимуму, только в случае если уж совсем все печально.
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 17:36

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Возьмем практический пример.

Вы открыли счет в IB (или любом другом брокере), получили е-лицензию и перевели деньги с укр банка (или иностранного). И сегодня купили SPY.
Далее у Вас вилка развития событий.
1. До 31.12.2018 Вы продали SPY, тогда считается результат сделки в гривне и на прибыль насчитывается НДФЛ. Который нужно задекларировать до 1.05.2019 и уплатить до 1.08.2019.
2. До 31.12.2018 не продавать SPY, тогда до 1.05.2019 Вам нужно подать декларацию в ДФС, где в разделе "майновый стан" указать наличие акций SPY. Так как продажи не было, то базы для НДФЛ нет.
Но, SPY ежеквартально выплачивает дивы. Согласно налогового законодательства IB взымает 10% в пользу бюджета США, это происходит автоматически. Далее IB по указанной технологии, оставшиеся 90% реинвестирует в актив по которому пришли дивы. Потому, согласно укр налогового законодательства, Вам нужно уведомить налоговую о получении дивов, а так как между Украиной и США есть договор об двойном налогообложении, а ставка по налогам для нерезидентов выше, чем в Украине, потому ничего доплачивать не нужно будет.

Есть тонкость, дивы по SPY это порядка 1 доллара на пай. Цена пая 250 дол. Потому, что бы сработала технология IB, у Вас должно быть денег в SPY порядка $60к. Дробную акцию, брокеру ну никак купить не получится.

И последнее, и самое интересное. Как получить от IB выписку по сделкам с печатью биржи, сшитой веревочкой и запечатанное сургучем, да еще и державною мовою?
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 19:06

St/2

Спасибо, немного прояснилось. Получается что покупать какие либо акции с дивидендами для резидентов Украины вообще не целесообразно. Либо фонды с автоматическим реинвестированием, либо акции без дивидендов.

Вообще моя идея была в том, чтоб все дивы реинвестировать и не иметь отношений с ДФС пока они нормально не научатся облагать налогами дивиденды.
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  #<1 ... 47484950
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