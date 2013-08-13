Инвестиции на рынках США. ETF.

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 31 бер, 2018 12:12
Реинвестирование дивидендов
А подскажите брокера, который работает с Украиной и дает возможность автоматически реинвестировать дивиденды. У Exante такой опции нет, у IB есть, но не хочется платить ежемесячный платеж.
Додано: Пон 02 кві, 2018 12:03
inside
Реинвестированием брокер не занимается. Есть фонды которые автоматически реинвестируют купон по облигациям и дивиденды, но большинство выплачивает. Кстати, это удобнее. Так как не нужно продавать активы с целью ребалансировки портфеля.
Додано: Пон 02 кві, 2018 15:27
St/2
Как я понял у IB есть такой функционал или может это чисто их уникальная особенность.
С тем как туманно у нас происходит налогообложение по дивидендам, я думаю лучше пусть они реинвестируются. А ребалансирову я на свои доходы планировал делать. Т.е. стратегия продавать активы по минимуму, только в случае если уж совсем все печально.
Додано: Пон 02 кві, 2018 17:36
inside
Возьмем практический пример.
Вы открыли счет в IB (или любом другом брокере), получили е-лицензию и перевели деньги с укр банка (или иностранного). И сегодня купили SPY.
Далее у Вас вилка развития событий.
1. До 31.12.2018 Вы продали SPY, тогда считается результат сделки в гривне и на прибыль насчитывается НДФЛ. Который нужно задекларировать до 1.05.2019 и уплатить до 1.08.2019.
2. До 31.12.2018 не продавать SPY, тогда до 1.05.2019 Вам нужно подать декларацию в ДФС, где в разделе "майновый стан" указать наличие акций SPY. Так как продажи не было, то базы для НДФЛ нет.
Но, SPY ежеквартально выплачивает дивы. Согласно налогового законодательства IB взымает 10% в пользу бюджета США, это происходит автоматически. Далее IB по указанной технологии, оставшиеся 90% реинвестирует в актив по которому пришли дивы. Потому, согласно укр налогового законодательства, Вам нужно уведомить налоговую о получении дивов, а так как между Украиной и США есть договор об двойном налогообложении, а ставка по налогам для нерезидентов выше, чем в Украине, потому ничего доплачивать не нужно будет.
Есть тонкость, дивы по SPY это порядка 1 доллара на пай. Цена пая 250 дол. Потому, что бы сработала технология IB, у Вас должно быть денег в SPY порядка $60к. Дробную акцию, брокеру ну никак купить не получится.
И последнее, и самое интересное. Как получить от IB выписку по сделкам с печатью биржи, сшитой веревочкой и запечатанное сургучем, да еще и державною мовою?
Додано: Пон 02 кві, 2018 19:06
St/2
Спасибо, немного прояснилось. Получается что покупать какие либо акции с дивидендами для резидентов Украины вообще не целесообразно. Либо фонды с автоматическим реинвестированием, либо акции без дивидендов.
Вообще моя идея была в том, чтоб все дивы реинвестировать и не иметь отношений с ДФС пока они нормально не научатся облагать налогами дивиденды.
Додано: Вів 03 кві, 2018 07:28
inside
У Вас есть целая корзина решений.
1. Можно открыть счёт при поддержке укр посредника. Лучшие на данный момент ИК Универ. Они помогут подготовить отчётность в соответствии с укр стандартами.
2. Можно затребовать бумажную форму у иностранного брокера, сделать официальный перевод.
3. Можно ничего не декларировать до момента пока дфс не докажет размер прибыли. Затем внести уточнения в декларацию прошлых годов. Уплатив 3% штрафа от не удержанных налогов.
4. Можно открыть юр лицо в льготной юрисдикции. Вопрос налогов возникнет после того как вы сами себе начислите дивы.
5. Можно инвестировать в хэдж фонд который по своей философии близок к вашей манере торговли. База для НДФЛ появится только после продажи пая.
Вариантов масса, нужно разобраться какой лучше покрывает ваши интересы.
Додано: Вів 03 кві, 2018 20:15
St/2
Спасибо за развернутый ответ! Наиболее подходящими получаются 1й и 3й вариант, ну или платить НДФЛ по полной.
Вариант с Универом тоже рассматривал, но как по мне это вариант скорее для активных инвесторов. А конечным держателем бумаг будет Универ или я?
Додано: Сер 04 кві, 2018 08:11
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