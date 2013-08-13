Инвестиции на рынках США. ETF.

Додано: Пон 02 кві, 2018 17:36

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Возьмем практический пример.



Вы открыли счет в IB (или любом другом брокере), получили е-лицензию и перевели деньги с укр банка (или иностранного). И сегодня купили SPY.

Далее у Вас вилка развития событий.

1. До 31.12.2018 Вы продали SPY, тогда считается результат сделки в гривне и на прибыль насчитывается НДФЛ. Который нужно задекларировать до 1.05.2019 и уплатить до 1.08.2019.

2. До 31.12.2018 не продавать SPY, тогда до 1.05.2019 Вам нужно подать декларацию в ДФС, где в разделе "майновый стан" указать наличие акций SPY. Так как продажи не было, то базы для НДФЛ нет.

Но, SPY ежеквартально выплачивает дивы. Согласно налогового законодательства IB взымает 10% в пользу бюджета США, это происходит автоматически. Далее IB по указанной технологии, оставшиеся 90% реинвестирует в актив по которому пришли дивы. Потому, согласно укр налогового законодательства, Вам нужно уведомить налоговую о получении дивов, а так как между Украиной и США есть договор об двойном налогообложении, а ставка по налогам для нерезидентов выше, чем в Украине, потому ничего доплачивать не нужно будет.



Есть тонкость, дивы по SPY это порядка 1 доллара на пай. Цена пая 250 дол. Потому, что бы сработала технология IB, у Вас должно быть денег в SPY порядка $60к. Дробную акцию, брокеру ну никак купить не получится.



И последнее, и самое интересное. Как получить от IB выписку по сделкам с печатью биржи, сшитой веревочкой и запечатанное сургучем, да еще и державною мовою?