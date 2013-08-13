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Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 04 кві, 2018 19:38
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И так и так
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Додано: Чет 05 кві, 2018 19:35
St/2
у Универа везде про EXANTE пишут, про IB ни слова.
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Вів 13 сер, 2013 15:53
St/2
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