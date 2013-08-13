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И так и так
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 11 кві, 2018 14:51
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
Всем привет! 50 страниц как на духу прошли. Сейчас начинаю читать:
Bogleheads Джона Богла
Экономический образ мышления Пола Хейне
Что ещё можете посоветовать прежде чем приступать ?
У меня пробел по терминологии , - что такое SPY,ETF и прочее - есть в какой то литературе консолидированое описание ?
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