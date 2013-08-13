inside
И так и так
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 11 кві, 2018 14:51
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
Всем привет! 50 страниц как на духу прошли. Сейчас начинаю читать:
Bogleheads Джона Богла
Экономический образ мышления Пола Хейне
Что ещё можете посоветовать прежде чем приступать ?
У меня пробел по терминологии , - что такое SPY,ETF и прочее - есть в какой то литературе консолидированое описание ?
Додано: Сер 11 кві, 2018 16:58
PrimusInterPares
ETF это индексный фонд, который с минимальными расходами для клиента, повторяет целевой индекс. ETF есть на различные индексы акций, облигаций и сырье.
SPY это ETF на самый известный в мире индекс, а именно S&P500, 500 крупнейших компаний на рынке США.
Додано: Сер 11 кві, 2018 17:43
PrimusInterPares
вроде бы тут уже постили, но советую почитать
и Пэт Дорси «Маленькая книжка, которая принесет вам состояние»
Додано: Сер 11 кві, 2018 17:58
inside
Все что нужно знать о супер Баффете и валью инвестициях.
При почти равной доходности. Пассивный портфель имел почти в 2 раза меньшую макс просадку, а Шарп в полтора раза выше.
То есть, пассивный инвестор пережил последние годы куда комфортнее чем Баффет.
А насчет абсолютной доходности, то учитывая ставку по кредиту в 1-2%, при равной с Баффетом просадке, можно было бы получить 16% годовых. Так какая технология лучше.
реклама
|