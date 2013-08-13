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Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 49505152>
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 19:38

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И так и так
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 19:35

St/2
у Универа везде про EXANTE пишут, про IB ни слова.
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 20:48

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EXANTE дает америку через IB, я так думаю ;)
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 14:51

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

Всем привет! 50 страниц как на духу прошли. Сейчас начинаю читать:
Bogleheads Джона Богла
Экономический образ мышления Пола Хейне
Что ещё можете посоветовать прежде чем приступать ?
У меня пробел по терминологии , - что такое SPY,ETF и прочее - есть в какой то литературе консолидированое описание ?
PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 16:58

PrimusInterPares
ETF это индексный фонд, который с минимальными расходами для клиента, повторяет целевой индекс. ETF есть на различные индексы акций, облигаций и сырье.
SPY это ETF на самый известный в мире индекс, а именно S&P500, 500 крупнейших компаний на рынке США.
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 17:43

PrimusInterPares

вроде бы тут уже постили, но советую почитать

http://gregbar.livejournal.com/761787.html

и Пэт Дорси «Маленькая книжка, которая принесет вам состояние»
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 17:58

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Все что нужно знать о супер Баффете и валью инвестициях.
Зображення
При почти равной доходности. Пассивный портфель имел почти в 2 раза меньшую макс просадку, а Шарп в полтора раза выше.
То есть, пассивный инвестор пережил последние годы куда комфортнее чем Баффет.

А насчет абсолютной доходности, то учитывая ставку по кредиту в 1-2%, при равной с Баффетом просадке, можно было бы получить 16% годовых. Так какая технология лучше.
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 19:02

St/2

Да, Баффет и сам писал/говорил что лучше в индекс sp500 вложиться и что ему все сложнее его обогнать. Но сама эта серия "Инвестируй как Баффет" мне кажется для начала то что нужно, там и про SPY, ETF, бонды и т.п.

К слову о Баффете, сам принцип инвестирования в хорошие (в его понимании) компании мне кажется очень даже правильный, особенно если инвестировать вдолгую без активной торговли. Думаю это в любом случае не будет лишним.
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 19:20

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Все эти смарт стратегии, как выбрать лучшие акции (по факту 3 из 500), как то я не верю.
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St/2
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 19:42

Мы такое на уроках делали))) Можно еще круче делать анализ исспользуя для каждой акции implied volatility взятую из опционов на акции, заряжая в рассчеты ожидаемую рынком будущую волатильность...
Аспирант1
 
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Anonymous » Вів 13 сер, 2013 12:05
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Вів 13 сер, 2013 15:53
St/2
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