Инвестиции на рынках США. ETF.

я может быть чего то не понимаю, еще учусь, может мы о разных вещах говорим. у меня вот такое получается по отдельным акциям.
Portfolio 1,2,3 состоят из 4х разных акций в пропорциях 25% каждая, каких то критериев отбора не делал, просто известные компании. Доходность в разы выше sp500, хотя конечно и Sharpe Ratio выше, но если правильно подобрать, хотя бы разные сферы деятельности выбрать, то можно уменьшить. Хотя конечно Past performance is no guarantee of future results.
Я к тому что, например, не делать совсем уж консервативное портфолио, а выбрать хорошие компании, не брать те что сейчас на слуху, "выстрелили" или платят сказочные дивиденды.
inside Правильно, Вы сделали 4 индекса из растущих акций, получили портфельную премию. Вот шарп ближе к 1, это уже круто.
Но в целом, есть ошибка выжившего. Если выбирать сейчас из ТОП 100, и делать портфель 10-20 лет назад, конечно он будет круче индекса.
Про хорошие компании есть отдельный сказ. Имеем отчетность по хедж фондам, которые торгуют лонг хорошие компании и шорт плохие, так вот средняя доходность у них 6%. Сказать что я смогу лучше анализировать баланшит или иметь больший инсайд чем управляющие фондов я навряд смогу.
По простому, есть арбитражный аргумент. Как только кто-то научится выбирать лучшие компании (скажем на 10% лучше рынка), ему дадут много денег. А самые ушлые еще и фьючерс продадут, что бы иметь свои 10-12% годовых рыночно нейтрально. Ну не мечта? Не мечта, ибо есть наглые. Они создадут фонд, который со вторым плечем будет инвестировать в того, кто умеет хорошо отбирать акции, и 2х шортить фьюч. Засекретят все и назовут свой фонд "Супер велью инвест" с доходностью 20% годовых.
В итоге, в стратегию вольют столько денег, что она сама на рынке надует пузырь, который неизбежно лопнет, а средняя доходность будет ниже SPY.
Яркий пример из недавнего прошлого, это ипотечные закладные в США, которые и спровоцировали кризис 2008. Почему так вышло. Просто инвест дома которые объединяли ипотечные закладные негретят в рыночные бонды, уговорили рейтинговые агенства присвоить им ААА. Как результат, появилась неэффективность, между ставками по трежерис и ипотекой, и все побежали сужать спред. Чем уже он становился, тем большие становились плечи. В какой-то момент стало понятно, что ипотека не торт и понеслась.
То же самое произойдет с любой стратегией, которая способна давать намного больше чем рынок. Сначала большими деньгами раздуют, потом лопнет. Есть ли желание прыгать на пузырях, у каждого взгляд свой.