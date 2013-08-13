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Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 49505152
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 19:46

St/2

я может быть чего то не понимаю, еще учусь, может мы о разных вещах говорим.
у меня вот такое получается по отдельным акциям.

Зображення

Portfolio 1,2,3 состоят из 4х разных акций в пропорциях 25% каждая, каких то критериев отбора не делал, просто известные компании. Доходность в разы выше sp500, хотя конечно и Sharpe Ratio выше, но если правильно подобрать, хотя бы разные сферы деятельности выбрать, то можно уменьшить. Хотя конечно Past performance is no guarantee of future results.

Я к тому что, например, не делать совсем уж консервативное портфолио, а выбрать хорошие компании, не брать те что сейчас на слуху, "выстрелили" или платят сказочные дивиденды.
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 20:56

inside
Правильно, Вы сделали 4 индекса из растущих акций, получили портфельную премию.
Вот шарп ближе к 1, это уже круто.

Но в целом, есть ошибка выжившего. Если выбирать сейчас из ТОП 100, и делать портфель 10-20 лет назад, конечно он будет круче индекса.

Про хорошие компании есть отдельный сказ.
Имеем отчетность по хедж фондам, которые торгуют лонг хорошие компании и шорт плохие, так вот средняя доходность у них 6%. Сказать что я смогу лучше анализировать баланшит или иметь больший инсайд чем управляющие фондов я навряд смогу.

По простому, есть арбитражный аргумент. Как только кто-то научится выбирать лучшие компании (скажем на 10% лучше рынка), ему дадут много денег. А самые ушлые еще и фьючерс продадут, что бы иметь свои 10-12% годовых рыночно нейтрально. Ну не мечта?
Не мечта, ибо есть наглые. Они создадут фонд, который со вторым плечем будет инвестировать в того, кто умеет хорошо отбирать акции, и 2х шортить фьюч. Засекретят все и назовут свой фонд "Супер велью инвест" с доходностью 20% годовых.

В итоге, в стратегию вольют столько денег, что она сама на рынке надует пузырь, который неизбежно лопнет, а средняя доходность будет ниже SPY.

Яркий пример из недавнего прошлого, это ипотечные закладные в США, которые и спровоцировали кризис 2008. Почему так вышло. Просто инвест дома которые объединяли ипотечные закладные негретят в рыночные бонды, уговорили рейтинговые агенства присвоить им ААА. Как результат, появилась неэффективность, между ставками по трежерис и ипотекой, и все побежали сужать спред. Чем уже он становился, тем большие становились плечи. В какой-то момент стало понятно, что ипотека не торт и понеслась.

То же самое произойдет с любой стратегией, которая способна давать намного больше чем рынок. Сначала большими деньгами раздуют, потом лопнет. Есть ли желание прыгать на пузырях, у каждого взгляд свой.
St/2
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