Инвестиции на рынках США. ETF.

я может быть чего то не понимаю, еще учусь, может мы о разных вещах говорим.

у меня вот такое получается по отдельным акциям.







Portfolio 1,2,3 состоят из 4х разных акций в пропорциях 25% каждая, каких то критериев отбора не делал, просто известные компании. Доходность в разы выше sp500, хотя конечно и Sharpe Ratio выше, но если правильно подобрать, хотя бы разные сферы деятельности выбрать, то можно уменьшить. Хотя конечно Past performance is no guarantee of future results.



я может быть чего то не понимаю, еще учусь, может мы о разных вещах говорим.

у меня вот такое получается по отдельным акциям.

Portfolio 1,2,3 состоят из 4х разных акций в пропорциях 25% каждая, каких то критериев отбора не делал, просто известные компании. Доходность в разы выше sp500, хотя конечно и Sharpe Ratio выше, но если правильно подобрать, хотя бы разные сферы деятельности выбрать, то можно уменьшить. Хотя конечно Past performance is no guarantee of future results.

Я к тому что, например, не делать совсем уж консервативное портфолио, а выбрать хорошие компании, не брать те что сейчас на слуху, "выстрелили" или платят сказочные дивиденды.

Правильно, Вы сделали 4 индекса из растущих акций, получили портфельную премию.

Вот шарп ближе к 1, это уже круто.



Но в целом, есть ошибка выжившего. Если выбирать сейчас из ТОП 100, и делать портфель 10-20 лет назад, конечно он будет круче индекса.



Про хорошие компании есть отдельный сказ.

Имеем отчетность по хедж фондам, которые торгуют лонг хорошие компании и шорт плохие, так вот средняя доходность у них 6%. Сказать что я смогу лучше анализировать баланшит или иметь больший инсайд чем управляющие фондов я навряд смогу.



По простому, есть арбитражный аргумент. Как только кто-то научится выбирать лучшие компании (скажем на 10% лучше рынка), ему дадут много денег. А самые ушлые еще и фьючерс продадут, что бы иметь свои 10-12% годовых рыночно нейтрально. Ну не мечта?

Не мечта, ибо есть наглые. Они создадут фонд, который со вторым плечем будет инвестировать в того, кто умеет хорошо отбирать акции, и 2х шортить фьюч. Засекретят все и назовут свой фонд "Супер велью инвест" с доходностью 20% годовых.



В итоге, в стратегию вольют столько денег, что она сама на рынке надует пузырь, который неизбежно лопнет, а средняя доходность будет ниже SPY.



Яркий пример из недавнего прошлого, это ипотечные закладные в США, которые и спровоцировали кризис 2008. Почему так вышло. Просто инвест дома которые объединяли ипотечные закладные негретят в рыночные бонды, уговорили рейтинговые агенства присвоить им ААА. Как результат, появилась неэффективность, между ставками по трежерис и ипотекой, и все побежали сужать спред. Чем уже он становился, тем большие становились плечи. В какой-то момент стало понятно, что ипотека не торт и понеслась.



То же самое произойдет с любой стратегией, которая способна давать намного больше чем рынок. Сначала большими деньгами раздуют, потом лопнет. Есть ли желание прыгать на пузырях, у каждого взгляд свой. St/2

St/2



Я честно говоря не смотрел на графики роста когда выбирал компании для примера, просто вспомнил те которые упоминались как хорошие компании. Так получается что у хороших компаний акции всегда растут, на каких то отрезках проседают, но в целом идет рост.



Получается что остается только купить индекс sp500 и забыть об акциях...так же не интересно



Безусловно я планирую включить в "пенсионный" портфель индекс sp500, но на данном этапе склоняюсь к тому чтоб сделать упор на акции т.к. они дают больший прирост, хоть и повышают риски. И я думаю что выбор хороших компаний отчасти и поможет уменьшить этот риск.



Я в этом разбираюсь не лучше управляющих фондов, но отобрать хорошие акции это будет лучше чем покупать все подряд.



Я честно говоря не смотрел на графики роста когда выбирал компании для примера, просто вспомнил те которые упоминались как хорошие компании. Так получается что у хороших компаний акции всегда растут, на каких то отрезках проседают, но в целом идет рост.

Получается что остается только купить индекс sp500 и забыть об акциях...так же не интересно

Безусловно я планирую включить в "пенсионный" портфель индекс sp500, но на данном этапе склоняюсь к тому чтоб сделать упор на акции т.к. они дают больший прирост, хоть и повышают риски. И я думаю что выбор хороших компаний отчасти и поможет уменьшить этот риск.

Я в этом разбираюсь не лучше управляющих фондов, но отобрать хорошие акции это будет лучше чем покупать все подряд.

Может это прозвучит как рассуждения совсем зеленого инвестора, но мне кажется даже при дей или свинг трейдинге, если работать с хорошими акциями, то при неудачной сделке в таких акциях можно пересидеть какое то время и таки дождаться роста и выйти в плюс.

