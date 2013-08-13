Инвестиции на рынках США. ETF.

Додано: Сер 11 кві, 2018 20:56

inside

Правильно, Вы сделали 4 индекса из растущих акций, получили портфельную премию.

Вот шарп ближе к 1, это уже круто.



Но в целом, есть ошибка выжившего. Если выбирать сейчас из ТОП 100, и делать портфель 10-20 лет назад, конечно он будет круче индекса.



Про хорошие компании есть отдельный сказ.

Имеем отчетность по хедж фондам, которые торгуют лонг хорошие компании и шорт плохие, так вот средняя доходность у них 6%. Сказать что я смогу лучше анализировать баланшит или иметь больший инсайд чем управляющие фондов я навряд смогу.



По простому, есть арбитражный аргумент. Как только кто-то научится выбирать лучшие компании (скажем на 10% лучше рынка), ему дадут много денег. А самые ушлые еще и фьючерс продадут, что бы иметь свои 10-12% годовых рыночно нейтрально. Ну не мечта?

Не мечта, ибо есть наглые. Они создадут фонд, который со вторым плечем будет инвестировать в того, кто умеет хорошо отбирать акции, и 2х шортить фьюч. Засекретят все и назовут свой фонд "Супер велью инвест" с доходностью 20% годовых.



В итоге, в стратегию вольют столько денег, что она сама на рынке надует пузырь, который неизбежно лопнет, а средняя доходность будет ниже SPY.



Яркий пример из недавнего прошлого, это ипотечные закладные в США, которые и спровоцировали кризис 2008. Почему так вышло. Просто инвест дома которые объединяли ипотечные закладные негретят в рыночные бонды, уговорили рейтинговые агенства присвоить им ААА. Как результат, появилась неэффективность, между ставками по трежерис и ипотекой, и все побежали сужать спред. Чем уже он становился, тем большие становились плечи. В какой-то момент стало понятно, что ипотека не торт и понеслась.



То же самое произойдет с любой стратегией, которая способна давать намного больше чем рынок. Сначала большими деньгами раздуют, потом лопнет. Есть ли желание прыгать на пузырях, у каждого взгляд свой.