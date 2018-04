Инвестиции на рынках США. ETF.

Додано: Сер 11 кві, 2018 19:46

я может быть чего то не понимаю, еще учусь, может мы о разных вещах говорим.у меня вот такое получается по отдельным акциям.Portfolio 1,2,3 состоят из 4х разных акций в пропорциях 25% каждая, каких то критериев отбора не делал, просто известные компании. Доходность в разы выше sp500, хотя конечно и Sharpe Ratio выше, но если правильно подобрать, хотя бы разные сферы деятельности выбрать, то можно уменьшить. Хотя конечно Past performance is no guarantee of future results.Я к тому что, например, не делать совсем уж консервативное портфолио, а выбрать хорошие компании, не брать те что сейчас на слуху, "выстрелили" или платят сказочные дивиденды.