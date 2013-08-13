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Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 50515253
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:08

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

Собралась я таки купить фонды. Через Универ. Уже и договор им заказала проект. Работают они через брокера EXANTE. Прочитала в сети информацию по этому брокеру и расхотелось что-то покупать.
Если это пенсионный фонд на 20-30 лет, то такому брокеру трудно доверять.
Как ещё в Украине можно покупать? Или только копить 10к, ехать в Польшу и там открывать счёт и тд.
bannikovaab
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 11:04

bannikovaab
Риски на брокере только в отношении остатка денежных средств. Купленные бумаги не потеряются. Страховка от регулятора 20к евро.
Если оперировать средствами в пределах е-лицензии, то Эксанте адекватный вариант.

Как альтернатива IB, но, до 100к, там абонплата 10 дол в месяц + платные котировки. На счете в 10-30к, уже очень не приятно для пенсионера. Еще момент, налоги, Универ документы подготовит по укр нормативке, а вот с отчетностью от IB придется причесывать за свой счет.

Согласен, что Эксанте без сервиса от укр брокера, не самый сильный игрок, особенно для крупных клиентов ($500к+).
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 12:41

St/2 Спасибо большое. А скажите, а брокер Сaptrader по сравнению с Эксанте.
У него минимальный счет 2000к дол - норм. Тоже нет комиссии за неактивность. Плата за покупку 2 дол. Все очень интересно. Это более приличная контора (европейская и тд).

Единственный вопрос тут наверно возникнет, как завести к ним деньги? В банке попросят договор на украинском наверно. А те не дадут 100%, нужен будет нотариальный перевод?
bannikovaab
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 18:20

Хто-небудь купляє індивідуальні treasury бонди (не ETF)? Комісії в ІВ складають 2 bps (мін $5). Це зараз особливо актуально, враховуючи що рейти незначно відірвалися від історичних мінімумів.
mbl6021
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  #<1 ... 50515253
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