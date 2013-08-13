Инвестиции на рынках США. ETF.

Додано: Вів 24 кві, 2018 21:28

Присоединюсь к bannikovaab, тоже интересует брокер Сaptrader - к ним можно завести денежку с польского счета? Сам я живу в Украине, но есть счет в Польше, на котором лежит чуть больше 10к уе - особо не вижу смысла их выводить в Украину, а потом пополнять счет брокера отсюда. Хотелось бы сразу оттуда закинуть на ЕХАНТЕ или Сaptrader.



ПС. И еще хотел спросить 2 вопроса у St/2 (Ваше личное мнение):



1. Если брать ETF, то есть ли смысл смотреть какие-то еще кроме SPY, или можно не тратить время и просто на все деньги его взять?



2. Есть ли смысл сейчас входить или лучше чуток подождать, а то я так посмотрел - последние 10 лет SPY все время только рост показывает (после 2008) - лично Ваше мнение, будет ли какая-то существенная коррекция на 10-20% в ближайший год, или пока все спокойно?