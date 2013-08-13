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Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 23 кві, 2018 10:08
Собралась я таки купить фонды. Через Универ. Уже и договор им заказала проект. Работают они через брокера EXANTE. Прочитала в сети информацию по этому брокеру и расхотелось что-то покупать.
Если это пенсионный фонд на 20-30 лет, то такому брокеру трудно доверять.
Как ещё в Украине можно покупать? Или только копить 10к, ехать в Польшу и там открывать счёт и тд.
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bannikovaab
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Додано: Пон 23 кві, 2018 11:04
bannikovaab
Риски на брокере только в отношении остатка денежных средств. Купленные бумаги не потеряются. Страховка от регулятора 20к евро.
Если оперировать средствами в пределах е-лицензии, то Эксанте адекватный вариант.
Как альтернатива IB, но, до 100к, там абонплата 10 дол в месяц + платные котировки. На счете в 10-30к, уже очень не приятно для пенсионера. Еще момент, налоги, Универ документы подготовит по укр нормативке, а вот с отчетностью от IB придется причесывать за свой счет.
Согласен, что Эксанте без сервиса от укр брокера, не самый сильный игрок, особенно для крупных клиентов ($500к+).
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St/2
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Додано: Пон 23 кві, 2018 12:41
St/2 Спасибо большое. А скажите, а брокер Сaptrader по сравнению с Эксанте.
У него минимальный счет 2000к дол - норм. Тоже нет комиссии за неактивность. Плата за покупку 2 дол. Все очень интересно. Это более приличная контора (европейская и тд).
Единственный вопрос тут наверно возникнет, как завести к ним деньги? В банке попросят договор на украинском наверно. А те не дадут 100%, нужен будет нотариальный перевод?
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bannikovaab
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Додано: Пон 23 кві, 2018 18:20
Хто-небудь купляє індивідуальні treasury бонди (не ETF)? Комісії в ІВ складають 2 bps (мін $5). Це зараз особливо актуально, враховуючи що рейти незначно відірвалися від історичних мінімумів.
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mbl6021
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Додано: Вів 24 кві, 2018 21:28
Присоединюсь к bannikovaab, тоже интересует брокер Сaptrader - к ним можно завести денежку с польского счета? Сам я живу в Украине, но есть счет в Польше, на котором лежит чуть больше 10к уе - особо не вижу смысла их выводить в Украину, а потом пополнять счет брокера отсюда. Хотелось бы сразу оттуда закинуть на ЕХАНТЕ или Сaptrader.
ПС. И еще хотел спросить 2 вопроса у St/2 (Ваше личное мнение):
1. Если брать ETF, то есть ли смысл смотреть какие-то еще кроме SPY, или можно не тратить время и просто на все деньги его взять?
2. Есть ли смысл сейчас входить или лучше чуток подождать, а то я так посмотрел - последние 10 лет SPY все время только рост показывает (после 2008) - лично Ваше мнение, будет ли какая-то существенная коррекция на 10-20% в ближайший год, или пока все спокойно?
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slonomag
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Додано: Сер 25 кві, 2018 09:15
Люди, простите за идиотический вопрос. В личном кабинете IB мне написали: распечатайте карту кодов и используйте ее для входа. Я с картинки выбрала код, а саму карту не сохранила. И теперь не пускает в кабинет ни с IB Key, ни с компьютера. Везде просит код. Что-то можно сделать?
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bannikovaab
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Додано: Сер 25 кві, 2018 10:08
bannikovaab
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St/2
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Додано: Сер 25 кві, 2018 10:16
bannikovaab написав:St/2
Спасибо большое. А скажите, а брокер Сaptrader по сравнению с Эксанте.
У него минимальный счет 2000к дол - норм. Тоже нет комиссии за неактивность. Плата за покупку 2 дол. Все очень интересно. Это более приличная контора (европейская и тд).
Единственный вопрос тут наверно возникнет, как завести к ним деньги? В банке попросят договор на украинском наверно. А те не дадут 100%, нужен будет нотариальный перевод?
Сaptrader по сути такой же посредник как и Эксанте, но если последний имеет партнера в Украине, который поможет с налоговой, то Сaptrader навряд.
Потому, если не Эксанте, то лучше сразу в IB открывать счет.
Банку нужны реквизиты, у IB счет в Сити в Нью Йорке, в назначении - пополнение брокерского счета №.
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St/2
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Додано: Сер 25 кві, 2018 10:23
slonomag написав:
1. Если брать ETF, то есть ли смысл смотреть какие-то еще кроме SPY, или можно не тратить время и просто на все деньги его взять?
2. Есть ли смысл сейчас входить или лучше чуток подождать, а то я так посмотрел - последние 10 лет SPY все время только рост показывает (после 2008) - лично Ваше мнение, будет ли какая-то существенная коррекция на 10-20% в ближайший год, или пока все спокойно?
1. Все зависит от задач. Если как класс активов - акции, то SPY во многом достаточно. Если говорим по портфеле, то одного SPY явно недостаточно.
2. В 1998, Баффет сказал что в ИТ секторе пузырь, и он туда ни ногой. И наздак упал и была боль. Но до уровня Баффета не дотянул ))
Будущего не знает никто. Может будет слабо расти, может сильно упадет и сильно отпрыгнет. В тайминг я бы не рекомендовал играть. Лучше собрать сбалансированный портфель и придерживаться стратегии.
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St/2
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