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Инвестиции на
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Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:32

Національний банк удосконалив порядок ліцензування валютних операцій для банків, населення та бізнесу.

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
https://bank.gov.ua/document/download?docId=68661875
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:02

прошу помощи экспертов. есть желание купить на 10к акций теслы. какой самый простой и надежный способ? електронная лицензия НБУ? как доказать легальность происхождения средств? взял то их в тумбочке, так сказать. пойдет ли в качестве доказательства происхождения легальности средств - договор продажи квартиры которому лет семь?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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