Инвестиции на рынках США. ETF.

Національний банк удосконалив порядок ліцензування валютних операцій для банків, населення та бізнесу.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:32
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 03 тра, 2018 09:02
прошу помощи экспертов. есть желание купить на 10к акций теслы. какой самый простой и надежный способ? електронная лицензия НБУ? как доказать легальность происхождения средств? взял то их в тумбочке, так сказать. пойдет ли в качестве доказательства происхождения легальности средств - договор продажи квартиры которому лет семь?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 03 тра, 2018 11:41
чому саме Тесла?
ситуація не така однозначна..
наприклад
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Додано: Чет 03 тра, 2018 12:01
потому что считаю, что акции вырастут, но хотелось бы обсудить не конкретные бумаги, а механизм покупки
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 03 тра, 2018 12:31
trololo
самый лучший вариант - сходить в условную Альфу и показать документы.
за это время набили практику. думаю, у них ответы на многие вопросы.
но на мой пока не отвечают
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 03 тра, 2018 12:32
згідний, це різні питання
тоді по вашому так виглядає що е-ліцензія самий білий варіант
(якщо самому все робити)
+50грн !
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Додано: Чет 03 тра, 2018 12:42
почему в альфу? смотрел универ капитал, они с приватом работают. хотя, в альфе четыре года назад был крупный депо, может это поможет?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 03 тра, 2018 12:49
trololo
потому и сказал про "условную". приват утомляет количеством людей, очередями и вообще не рабочей обстановкой в отделениях.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 03 тра, 2018 12:52
trololo
оформите е-лицензию, деньги через свифт, доказательство договор продажи квартиры (см ссылки Yuri_T, если там конечно заявленная сумма)
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