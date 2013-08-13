RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 51525354
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 23:32

Національний банк удосконалив порядок ліцензування валютних операцій для банків, населення та бізнесу.

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
https://bank.gov.ua/document/download?docId=68661875
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12690
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1701 раз.
Подякували: 3402 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:02

прошу помощи экспертов. есть желание купить на 10к акций теслы. какой самый простой и надежный способ? електронная лицензия НБУ? как доказать легальность происхождения средств? взял то их в тумбочке, так сказать. пойдет ли в качестве доказательства происхождения легальности средств - договор продажи квартиры которому лет семь?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2995
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1538 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 11:41

чому саме Тесла?
ситуація не така однозначна..
наприклад
https://ain.ua/2018/04/30/tesla-szhigae ... zhemenutno
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1967
З нами з: 01.06.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 12:01

  greenozon написав:чому саме Тесла?
ситуація не така однозначна..
наприклад
https://ain.ua/2018/04/30/tesla-szhigae ... zhemenutno


потому что считаю, что акции вырастут, но хотелось бы обсудить не конкретные бумаги, а механизм покупки
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2995
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1538 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 12:31

trololo
самый лучший вариант - сходить в условную Альфу и показать документы.
за это время набили практику. думаю, у них ответы на многие вопросы.
но на мой пока не отвечают :)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12690
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1701 раз.
Подякували: 3402 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 12:32

згідний, це різні питання

тоді по вашому так виглядає що е-ліцензія самий білий варіант
(якщо самому все робити)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1967
З нами з: 01.06.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 12:42

  Yuri_T написав:trololo
самый лучший вариант - сходить в условную Альфу и показать документы.
за это время набили практику. думаю, у них ответы на многие вопросы.
но на мой пока не отвечают :)


почему в альфу? смотрел универ капитал, они с приватом работают. хотя, в альфе четыре года назад был крупный депо, может это поможет?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2995
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1538 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 12:49

trololo
потому и сказал про "условную". приват утомляет количеством людей, очередями и вообще не рабочей обстановкой в отделениях.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12690
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1701 раз.
Подякували: 3402 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 12:52

trololo

оформите е-лицензию, деньги через свифт, доказательство договор продажи квартиры (см ссылки Yuri_T, если там конечно заявленная сумма)
Kirk Hammet
 
Повідомлень: 46
З нами з: 19.08.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 13:47

  Kirk Hammet написав:trololo

оформите е-лицензию, деньги через свифт, доказательство договор продажи квартиры (см ссылки Yuri_T, если там конечно заявленная сумма)


ниче, что квартира продалась давно? (7-8 лет). есть ли смысл нарисовать договор займа с другом?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2995
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1538 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 51525354
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Инвестиции в ценные бумаги Украины и России
Anonymous » Вів 13 сер, 2013 12:05
1 2167
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 сер, 2013 15:53
St/2
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.