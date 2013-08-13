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Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 52535455
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 15:27

trololo
Не выдумывайте велосипед. Если квартира продана легально и сумма продажи сопоставима с суммой,заявленной на е-лицензию (с поправкой на шкалу цен, инфляцию, курс доллара США и т.п. по состоянию на 8 лет назад), то все должно быть ОК.
А вот займ от друга на 10К как раз может вызвать ряд ненужных вопросов.
Причем как к Вам, так и к другу...
Оно Вам надо?
Нет попутного ветра для того, кто не знает, в какую гавань он хочет приплыть. Мишель де Монтень
de Montaigne
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:00

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

  de Montaigne написав:Если квартира продана легально


вот вот, продажа была через нотариуса, одна за год, налогов к уплате быть не должно было - в банке затребовали справку о доходах за тот год когда была продажа и там должно быть отображение данных о продаже (передаются нотариусами). в итоге просто договор купли-продажи не прокатил, потому как в справке не было ни слова о продаже квартиры. было это год назад.
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 19:18

  de Montaigne написав:trololo
Не выдумывайте велосипед. Если квартира продана легально и сумма продажи сопоставима с суммой,заявленной на е-лицензию (с поправкой на шкалу цен, инфляцию, курс доллара США и т.п. по состоянию на 8 лет назад), то все должно быть ОК.
А вот займ от друга на 10К как раз может вызвать ряд ненужных вопросов.
Причем как к Вам, так и к другу...
Оно Вам надо?


короче, все дороги ведут в банк
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 20:48

trololo Скоро укр брокеры смогут брать гривну, для покупки бумаг на иностранных рынках.
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 08:49

  St/2 написав:trololo Скоро укр брокеры смогут брать гривну, для покупки бумаг на иностранных рынках.


круто, а когда можно ждать это нововведение? кого из укрброкеров посоветуете для запада?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:36

trololo
- Саша, хотел у тебя спросить. Задача вот какая...
- Погоди, погоди, тебе совет или консультацию?
- А в чем разница?
- Совет бесплатный, консультация за деньги.
- Совет, конечно!
- Мой тебе совет: запишись на консультацию.


Совет ИК Универ.
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:43

St/2

Виталий, не надо старого знакомого на бабос крепить :) тем более я и сам торговал когда-то на nyse, правда забыл уже, как это делалось, а тут вот легальности насыпали :)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:50

trololo
))
Если нужно максимальная из возможных легальность, то лучше всего Универ. Потому, что кроме этапа "легально купить", пойдут этапы "декларации" и "уплаты налогов".

Открывая счет напрямую, есть очень большие трудность именно с последующими этапами. Опять таки, если мы говорим о налоговых резидентах Украины.
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:56

St/2

надо смотреть сегодня в завтрашний день, так что если будет прибыль (что как бы не факт :) ) не грех и налоги заплатить. но если брать на долгосрок, то без факта продажи универ жеж не насчитает прибыль по идее?

я помню, что вроде когда-то открывал счет напрямую, но там суммы были небольшие, обошлось без мониторингов. а что у наших брокеров с хранением бумаг? открывают именной счет под защитой американского регулятора (если нет желания шортить)? или как обычно, общий кухонный котел :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:23

trololo В случае с Универом, они посредник от Экзанте, счет собственно в европейском брокере со всей регуляцией ЕС. И самое важное, Универ ведет отчетность по сделкам клиента согласно укр нормативов, потому со сдачей отчетности особых трудностей быть не должно.
St/2
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