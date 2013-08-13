|
|
|
Инвестиции на рынках США. ETF.
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 03 тра, 2018 15:27
trololo
Не выдумывайте велосипед. Если квартира продана легально и сумма продажи сопоставима с суммой,заявленной на е-лицензию (с поправкой на шкалу цен, инфляцию, курс доллара США и т.п. по состоянию на 8 лет назад), то все должно быть ОК.
А вот займ от друга на 10К как раз может вызвать ряд ненужных вопросов.
Причем как к Вам, так и к другу...
Оно Вам надо?
Нет попутного ветра для того, кто не знает, в какую гавань он хочет приплыть. Мишель де Монтень
-
de Montaigne
-
-
- Повідомлень: 133
- З нами з: 01.01.15
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 тра, 2018 16:00
de Montaigne написав:
Если квартира продана легально
вот вот, продажа была через нотариуса, одна за год, налогов к уплате быть не должно было - в банке затребовали справку о доходах за тот год когда была продажа и там должно быть отображение данных о продаже (передаются нотариусами). в итоге просто договор купли-продажи не прокатил, потому как в справке не было ни слова о продаже квартиры. было это год назад.
-
DmitryZP
-
-
- Повідомлень: 3885
- З нами з: 04.11.11
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 622 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 03 тра, 2018 19:18
de Montaigne написав:trololo
Не выдумывайте велосипед. Если квартира продана легально и сумма продажи сопоставима с суммой,заявленной на е-лицензию (с поправкой на шкалу цен, инфляцию, курс доллара США и т.п. по состоянию на 8 лет назад), то все должно быть ОК.
А вот займ от друга на 10К как раз может вызвать ряд ненужных вопросов.
Причем как к Вам, так и к другу...
Оно Вам надо?
короче, все дороги ведут в банк
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 3004
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 1543 раз.
- Подякували: 900 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 тра, 2018 20:48
trololo Скоро укр брокеры смогут брать гривну, для покупки бумаг на иностранных рынках.
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 10331
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 657 раз.
- Подякували: 1463 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 тра, 2018 08:49
St/2 написав:trololo
Скоро укр брокеры смогут брать гривну, для покупки бумаг на иностранных рынках.
круто, а когда можно ждать это нововведение? кого из укрброкеров посоветуете для запада?
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 3004
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 1543 раз.
- Подякували: 900 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:36
trololo
- Саша, хотел у тебя спросить. Задача вот какая...
- Погоди, погоди, тебе совет или консультацию?
- А в чем разница?
- Совет бесплатный, консультация за деньги.
- Совет, конечно!
- Мой тебе совет: запишись на консультацию.
Совет ИК Универ.
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 10331
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 657 раз.
- Подякували: 1463 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:43
St/2
Виталий, не надо старого знакомого на бабос крепить
тем более я и сам торговал когда-то на nyse, правда забыл уже, как это делалось, а тут вот легальности насыпали
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 3004
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 1543 раз.
- Подякували: 900 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:50
trololo
))
Если нужно максимальная из возможных легальность, то лучше всего Универ. Потому, что кроме этапа "легально купить", пойдут этапы "декларации" и "уплаты налогов".
Открывая счет напрямую, есть очень большие трудность именно с последующими этапами. Опять таки, если мы говорим о налоговых резидентах Украины.
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 10331
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 657 раз.
- Подякували: 1463 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:56
St/2
надо смотреть сегодня в завтрашний день, так что если будет прибыль (что как бы не факт
) не грех и налоги заплатить. но если брать на долгосрок, то без факта продажи универ жеж не насчитает прибыль по идее?
я помню, что вроде когда-то открывал счет напрямую, но там суммы были небольшие, обошлось без мониторингов. а что у наших брокеров с хранением бумаг? открывают именной счет под защитой американского регулятора (если нет желания шортить)? или как обычно, общий кухонный котел
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 3004
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 1543 раз.
- Подякували: 900 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:23
trololo В случае с Универом, они посредник от Экзанте, счет собственно в европейском брокере со всей регуляцией ЕС. И самое важное, Универ ведет отчетность по сделкам клиента согласно укр нормативов, потому со сдачей отчетности особых трудностей быть не должно.
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 10331
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 657 раз.
- Подякували: 1463 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|2170
|
Вів 13 сер, 2013 15:53
St/2
реклама
|