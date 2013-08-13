Инвестиции на рынках США. ETF.

Додано: Чет 03 тра, 2018 15:27

trololo

Не выдумывайте велосипед. Если квартира продана легально и сумма продажи сопоставима с суммой,заявленной на е-лицензию (с поправкой на шкалу цен, инфляцию, курс доллара США и т.п. по состоянию на 8 лет назад), то все должно быть ОК.

А вот займ от друга на 10К как раз может вызвать ряд ненужных вопросов.

Причем как к Вам, так и к другу...

Оно Вам надо?

Нет попутного ветра для того, кто не знает, в какую гавань он хочет приплыть. Мишель де Монтень