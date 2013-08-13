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Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 07 тра, 2018 11:18
trololo написав:
открывают именной счет под защитой американского регулятора или как обычно, общий кухонный котел
этот вопрос мне тоже покоя не даёт
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Вів 13 сер, 2013 15:53
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