Инвестиции на рынках США. ETF.

этот вопрос мне тоже покоя не даёт
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 07 тра, 2018 11:18
этот вопрос мне тоже покоя не даёт
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 07 тра, 2018 16:23
Yuri_T
Если клиент может пройти соответственный уровень комплаенса, то можем предоставить самый высокий уровень гарантий.
Додано: Сер 23 тра, 2018 12:51
Как человек видавший разное в своей жизни, хотелось бы понять что конкретно нужно будет делать, если я окажусь в следующей ситуации:
1) Допустим завтра я открыл счет в Exante и пополнил на 10000 евро
2) Послезавтра я купил на все деньги S&P500 ETF.
3) После-послезавтра сайт exante перестал открываться.
...
Что конкретно нужно делать в такой ситуации?
Додано: Сер 23 тра, 2018 14:06
okko
В случае если Exante перестанет работать, то как и у любого брокера есть регулятор, которые отозвет лицензию. Далее включится процедура перевода активов в другого - работающего брокера. Все это прописано нормативами ЕС.
Но статистически, рыночный риск убивает в 1000 раз чаще, чем инфраструктурный.
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