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Инвестиции на
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Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 53545556
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 11:18

  trololo написав:открывают именной счет под защитой американского регулятора или как обычно, общий кухонный котел :mrgreen:

этот вопрос мне тоже покоя не даёт
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 16:23

Yuri_T
Если клиент может пройти соответственный уровень комплаенса, то можем предоставить самый высокий уровень гарантий.
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:51

Как человек видавший разное в своей жизни, хотелось бы понять что конкретно нужно будет делать, если я окажусь в следующей ситуации:
1) Допустим завтра я открыл счет в Exante и пополнил на 10000 евро
2) Послезавтра я купил на все деньги S&P500 ETF.
3) После-послезавтра сайт exante перестал открываться.
...
Что конкретно нужно делать в такой ситуации?
okko
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 14:06

okko
В случае если Exante перестанет работать, то как и у любого брокера есть регулятор, которые отозвет лицензию. Далее включится процедура перевода активов в другого - работающего брокера. Все это прописано нормативами ЕС.

Но статистически, рыночный риск убивает в 1000 раз чаще, чем инфраструктурный.
St/2
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Anonymous » Вів 13 сер, 2013 12:05
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St/2

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