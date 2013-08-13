этот вопрос мне тоже покоя не даёт
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 07 тра, 2018 11:18
этот вопрос мне тоже покоя не даёт
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 07 тра, 2018 16:23
Yuri_T
Если клиент может пройти соответственный уровень комплаенса, то можем предоставить самый высокий уровень гарантий.
Додано: Сер 23 тра, 2018 12:51
Как человек видавший разное в своей жизни, хотелось бы понять что конкретно нужно будет делать, если я окажусь в следующей ситуации:
1) Допустим завтра я открыл счет в Exante и пополнил на 10000 евро
2) Послезавтра я купил на все деньги S&P500 ETF.
3) После-послезавтра сайт exante перестал открываться.
...
Что конкретно нужно делать в такой ситуации?
Додано: Сер 23 тра, 2018 14:06
okko
В случае если Exante перестанет работать, то как и у любого брокера есть регулятор, которые отозвет лицензию. Далее включится процедура перевода активов в другого - работающего брокера. Все это прописано нормативами ЕС.
Но статистически, рыночный риск убивает в 1000 раз чаще, чем инфраструктурный.
Додано: Нед 03 чер, 2018 14:02
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 03 чер, 2018 16:02
Yuri_T
Согласен, предпочтительно работать в белую как физ лицо.
Вот с "белыми" лицами в Украине туговато, все схематозники))
Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:57
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
С начала лета IB отменил деп в 10 тыс, можно и сотню баксов на счет кинуть и начать торговать.
Просто чтоб тему апнуть...
Додано: П'ят 27 лип, 2018 22:58
olleg
При счете меньше $2000 месячная комис $20, так что радость та еще.
Основные плюшки начинаются со $100к.
Додано: Нед 29 лип, 2018 03:50
Господа
Какой банк на сегодня предлагает самые выгодные условия на Свифт перевод за границу?
Желательно с условиями как раньше было в Альфа банке 1% максимум 500/1000 грн
Благодарю
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
|