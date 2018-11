Инвестиции на рынках США. ETF.

Додано: П'ят 21 вер, 2018 13:54

sansey написав: ihcity написав: Купил актив по 100$ по курсу 5 на сумму 500 ₴

Продал актив по 500$ по курсу 28 на сумму 14000 ₴

Не так уж и много, учитываю что платить все налоги необходимо только при продаже актива. Купил актив по 100$ по курсу 5 на сумму 500 ₴Продал актив по 500$ по курсу 28 на сумму 14000 ₴Не так уж и много, учитываю что платить все налоги необходимо только при продаже актива.



Ага, осталось за малым - что-то купить за $100 и продать за $500.))) Ага, осталось за малым - что-то купить за $100 и продать за $500.)))

Здесь самая сложная часть не продать на 150, 350, 450.Это уровни где ломка самая сильная)))Sent from my iPhone using Tapatalk