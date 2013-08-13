Инвестиции на рынках США. ETF.

ihcity написав: Не так уж и много, учитываю что платить все налоги необходимо только при продаже актива.
Активно торгую, у Вас чуть больше половины сделок будет в плюсе, чуть меньше в минусе. При очередной девальвации у Вас снимут налог и с прибыльных сделок и с убыточных, так как появится гривневая прибыль. Что в целом может увести долларовый результат в минус.
Потому есть 2 варианта: 1. не продавать активы очень долго 2. найти высокодоходную стратегию
ihcity написав: Не так уж и много, учитываю что платить все налоги необходимо только при продаже актива.
Активно торгую, у Вас чуть больше половины сделок будет в плюсе, чуть меньше в минусе. При очередной девальвации у Вас снимут налог и с прибыльных сделок и с убыточных, так как появится гривневая прибыль. Что в целом может увести долларовый результат в минус.
Потому есть 2 варианта: 1. не продавать активы очень долго 2. найти высокодоходную стратегию
Стратегия долгосрочних инвестиций привлекает своей простотой, минимальными затратами времени, меньшими емоциями. Плюс работает почти всегда.
Спасибо. Офшоры здесь действительно все усложняют: 1. Непрозрачность инвестиций для брокера, биржи, страны инвестиций, страны инвестора. Соответственно риск их потери. 2. Сложность открытия компании в другой стране. 3. Затраты на удержание компании. 4. Часто не понятное налогообложение. Необходимость изучать его в другой стране, риск изменения законодательства. 5. Сложность/невозможность перевода денег на такую компанию, с такой компании. 6. BEPS - шагает по странам Європы и частично уже в нашей стране. Обязательство Украины по адаптации законов здесь. 7. Другие, пока еще не понятные риски.
Нам нужно привыкать жить честно и прозрачно. Это залог успеха в будущем от наших действий сегодня!
St/2 написав:stas89 Мы пляшем не с ключевого вопроса. А именно - есть ли у Вас стратегия, которая показывает устойчиво результаты лучше рынка? Общая статистика по индустрии говорит - вряд ли! Если она таки есть, то нужно срочно!!! делать структуру по приему денег инвесторов, и тут вариант с офшором и инвестициями в капитал фирмы вряд ли уместен.
Наверное, действительно правильней обсуждать стратегию, но для того чтобы её обсуждать - нужно понять как делать просчет по налогам и расходам. В ту же стратегию SPY+TLT можно ввести дополнение, что при определенной просадке, к примеру по SPY - можно менять его, на SSO (SPYx2), или при просадке по TLT менять его на TMF (TLTx3). Или играться пропорциями: 40/60 менять на 60/40. В любом случае, чтобы посчитать даже такие, относительно простые, вещи нужно учитывать налоги, но возможно, ihcity прав и я переоцениваю влияние девальвации на общий результат. Попробую сосредоточиться на стратегии и сравнить результаты.
St/2 Виталий,а какое Ваше мнение об Арт-капитале.В плане надежности их как брокера.Они через ИБ работают.Комиссионные у них зашкаливают просто.Помнится,в лучшие времена для УБы большой популярностью не пользовались.
vader написав:St/2 Виталий,а какое Ваше мнение об Арт-капитале.В плане надежности их как брокера.Они через ИБ работают.Комиссионные у них зашкаливают просто.Помнится,в лучшие времена для УБы большой популярностью не пользовались.
У ИБ комиссия 1 дол. за сделку. Открытие счета онлайн не выходя из дома. Терминалы всех видов (для компа, планшета и телефона). Безопасность транзакций на уровне. Рускоязычная служба поддержки.
Зачем вам Арт Капитал с их историями как дополнительный посредник?
olleg написав:В укробанках дорого, выгоднее счет за бугром. Из тех стран кто не планирует присоединяться к автоматическому обмену налоговой инфой например Грузия, Черногория.. Грузинский TBC-банк, любые свифты 15 баксов независимо от суммы. Суммы до 15 тыс баксов без подтверждающих документов, свыше 15 тыс инвойс. Для открытия счета с привязанной к нему картой, инетбанком и смсинформированием нужен только загранпаспорт и денек отдыха в Батуми... Да и с выводом дивов все просто станет
12$ дорого? Проще ехать в другую страну для свифта? Не планирует обмениваться информацией?
А что будете делать, когда брокер потребует вывод денег только в страну вашего резиденства?
А где ви увидели $12 ? --- Если ви о Привате то там $12 плюс 0.5% то есть чтобы перевести $50к надо выложить $250+$12 И $15 дол в Грузии Разницу улавливаете?