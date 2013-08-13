RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 57585960
Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 10:51

  ihcity написав:
Не так уж и много, учитываю что платить все налоги необходимо только при продаже актива.

Активно торгую, у Вас чуть больше половины сделок будет в плюсе, чуть меньше в минусе.
При очередной девальвации у Вас снимут налог и с прибыльных сделок и с убыточных, так как появится гривневая прибыль.
Что в целом может увести долларовый результат в минус.

Потому есть 2 варианта:
1. не продавать активы очень долго
2. найти высокодоходную стратегию
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10450
З нами з: 02.09.08
Подякував: 659 раз.
Подякували: 1494 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 13:54

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

sansey написав:
  ihcity написав:Купил актив по 100$ по курсу 5 на сумму 500 ₴
Продал актив по 500$ по курсу 28 на сумму 14000 ₴
Не так уж и много, учитываю что платить все налоги необходимо только при продаже актива.


Ага, осталось за малым - что-то купить за $100 и продать за $500.)))


Здесь самая сложная часть не продать на 150, 350, 450.

Это уровни где ломка самая сильная)))


Sent from my iPhone using Tapatalk
ihcity
 
Повідомлень: 24
З нами з: 29.06.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 вер, 2018 08:07

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

St/2 написав:
  ihcity написав:
Не так уж и много, учитываю что платить все налоги необходимо только при продаже актива.

Активно торгую, у Вас чуть больше половины сделок будет в плюсе, чуть меньше в минусе.
При очередной девальвации у Вас снимут налог и с прибыльных сделок и с убыточных, так как появится гривневая прибыль.
Что в целом может увести долларовый результат в минус.

Потому есть 2 варианта:
1. не продавать активы очень долго
2. найти высокодоходную стратегию


Стратегия долгосрочних инвестиций привлекает своей простотой, минимальными затратами времени, меньшими емоциями. Плюс работает почти всегда.
ihcity
 
Повідомлень: 24
З нами з: 29.06.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 вер, 2018 10:54

Тогда не нужен никакой офшор
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10450
З нами з: 02.09.08
Подякував: 659 раз.
Подякували: 1494 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 вер, 2018 18:24

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

St/2 написав:Тогда не нужен никакой офшор


Спасибо. Офшоры здесь действительно все усложняют:
1. Непрозрачность инвестиций для брокера, биржи, страны инвестиций, страны инвестора. Соответственно риск их потери.
2. Сложность открытия компании в другой стране.
3. Затраты на удержание компании.
4. Часто не понятное налогообложение. Необходимость изучать его в другой стране, риск изменения законодательства.
5. Сложность/невозможность перевода денег на такую компанию, с такой компании.
6. BEPS - шагает по странам Європы и частично уже в нашей стране. Обязательство Украины по адаптации законов здесь.
7. Другие, пока еще не понятные риски.

Нам нужно привыкать жить честно и прозрачно. Это залог успеха в будущем от наших действий сегодня!
ihcity
 
Повідомлень: 24
З нами з: 29.06.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 09:12

  St/2 написав:stas89
Мы пляшем не с ключевого вопроса.
А именно - есть ли у Вас стратегия, которая показывает устойчиво результаты лучше рынка?
Общая статистика по индустрии говорит - вряд ли!
Если она таки есть, то нужно срочно!!! делать структуру по приему денег инвесторов, и тут вариант с офшором и инвестициями в капитал фирмы вряд ли уместен.


Наверное, действительно правильней обсуждать стратегию, но для того чтобы её обсуждать - нужно понять как делать просчет по налогам и расходам.
В ту же стратегию SPY+TLT можно ввести дополнение, что при определенной просадке, к примеру по SPY - можно менять его, на SSO (SPYx2), или при просадке по TLT менять его на TMF (TLTx3). Или играться пропорциями: 40/60 менять на 60/40.
В любом случае, чтобы посчитать даже такие, относительно простые, вещи нужно учитывать налоги, но возможно, ihcity прав и я переоцениваю влияние девальвации на общий результат. Попробую сосредоточиться на стратегии и сравнить результаты.
stas89
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 14.09.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 19:41

St/2
Виталий,а какое Ваше мнение об Арт-капитале.В плане надежности их как брокера.Они через ИБ работают.Комиссионные у них зашкаливают просто.Помнится,в лучшие времена для УБы большой популярностью не пользовались.
vader
 
Повідомлень: 9
З нами з: 26.01.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 19:10

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

vader написав:St/2
Виталий,а какое Ваше мнение об Арт-капитале.В плане надежности их как брокера.Они через ИБ работают.Комиссионные у них зашкаливают просто.Помнится,в лучшие времена для УБы большой популярностью не пользовались.


У ИБ комиссия 1 дол. за сделку.
Открытие счета онлайн не выходя из дома.
Терминалы всех видов (для компа, планшета и телефона).
Безопасность транзакций на уровне.
Рускоязычная служба поддержки.

Зачем вам Арт Капитал с их историями как дополнительный посредник?
ihcity
 
Повідомлень: 24
З нами з: 29.06.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 15:08

Лучше сразу через interactive brokers брать.
borovik
 
Повідомлень: 5
З нами з: 01.10.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:00

SWIFT перевод за границу

  Ukrainian написав:
  ihcity написав:
olleg написав:В укробанках дорого, выгоднее счет за бугром. Из тех стран кто не планирует присоединяться к автоматическому обмену налоговой инфой например Грузия, Черногория.. Грузинский TBC-банк, любые свифты 15 баксов независимо от суммы. Суммы до 15 тыс баксов без подтверждающих документов, свыше 15 тыс инвойс. Для открытия счета с привязанной к нему картой, инетбанком и смсинформированием нужен только загранпаспорт и денек отдыха в Батуми... Да и с выводом дивов все просто станет :)


12$ дорого?
Проще ехать в другую страну для свифта?
Не планирует обмениваться информацией?

А что будете делать, когда брокер потребует вывод денег только в страну вашего резиденства?

А где ви увидели $12 ?
---
Если ви о Привате то там $12 плюс 0.5% то есть чтобы перевести $50к надо выложить $250+$12
И $15 дол в Грузии
Разницу улавливаете?

Делюсь опытом (SWIFT перевод)
Самый дешёвый Свифт перевод из Украины на счёт заграницу; в малоизвестном банке Львів (40% банка купила Швейцарская компания поэтому за надежность не волнуйтесь).
https://www.banklviv.com/download.php?articleid=127

Любая сумма $25 в еквиваленте в гривне


Дешевле приват банка на 237 долларов при отправке $50 тис долларов
Зображення
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7220
З нами з: 18.06.08
Подякував: 9 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 57585960
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Инвестиции в ценные бумаги Украины и России
Anonymous » Вів 13 сер, 2013 12:05
1 2507
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 сер, 2013 15:53
St/2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (63232)
01.11.2018 13:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.