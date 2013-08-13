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Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 58596061
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:16

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

Прекрасно, чем больше банков, тем лучше.
ihcity
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 13:03

  Ukrainian написав:
  Ukrainian написав:А где ви увидели $12 ?
---
Если ви о Привате то там $12 плюс 0.5% то есть чтобы перевести $50к надо выложить $250+$12
И $15 дол в Грузии
Разницу улавливаете?

Делюсь опытом (SWIFT перевод)
Самый дешёвый Свифт перевод из Украины на счёт заграницу; в малоизвестном банке Львів (40% банка купила Швейцарская компания поэтому за надежность не волнуйтесь).
https://www.banklviv.com/download.php?articleid=127

Любая сумма $25 в еквиваленте в гривне

Дешевле приват банка на 237 долларов при отправке $50 тис долларов

Т.е. они работают с е-лицензиями? Вот сейчас и думаю, идти через лицензию или ждать февраль и мучиться уже с финмониторингом? Лицензия по мне как-то предпочтительней.
sme3
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:30

sme3
при е-лимитах фин монитор никуда не денется.
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 21:51

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

А что будет с февраля?
ihcity
 
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  #<1 ... 58596061
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