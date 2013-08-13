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Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:16
Прекрасно, чем больше банков, тем лучше.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 13:03
Ukrainian написав: Ukrainian написав:
А где ви увидели $12 ?
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Если ви о Привате то там $12 плюс 0.5% то есть чтобы перевести $50к надо выложить $250+$12
И $15 дол в Грузии
Разницу улавливаете?
Делюсь опытом (SWIFT перевод)
Самый дешёвый Свифт перевод из Украины на счёт заграницу; в малоизвестном банке Львів (40% банка купила Швейцарская компания поэтому за надежность не волнуйтесь).https://www.banklviv.com/download.php?articleid=127
Любая сумма $25 в еквиваленте в гривне
Дешевле приват банка на 237 долларов при отправке $50 тис долларов
Т.е. они работают с е-лицензиями? Вот сейчас и думаю, идти через лицензию или ждать февраль и мучиться уже с финмониторингом? Лицензия по мне как-то предпочтительней.
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sme3
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Додано: Пон 05 лис, 2018 17:30
sme3
при е-лимитах фин монитор никуда не денется.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 21:51
А что будет с февраля?
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St/2