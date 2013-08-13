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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:16
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
Прекрасно, чем больше банков, тем лучше.
Додано: Пон 05 лис, 2018 13:03
Т.е. они работают с е-лицензиями? Вот сейчас и думаю, идти через лицензию или ждать февраль и мучиться уже с финмониторингом? Лицензия по мне как-то предпочтительней.
Додано: Пон 05 лис, 2018 21:51
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
А что будет с февраля?
Додано: Сер 07 лис, 2018 14:28
Введення в дію З.У. "Про валюту і валютні операції"
Якщо правильно розібрався - зникає таке поняття як "індивідуальна ліцензія НБУ", не передбачено декларування валютних цінностей за межами України ...
Додано: Сер 07 лис, 2018 16:03
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
1. Чи відмінить закон потребу в отриманні е-ліцензії?
2. Чи скасує закон обмеження в USD50k?
3. Чи потрібно буде підтверджувати доходи при переказі коштів?
Додано: Сер 07 лис, 2018 16:10
ihcity
1. Закон не передбачає взагалі потребу її отримувати.
2. Швидше за все певні обмеження будуть введені НБУ.
3. Думаю, без такого підтвердження, фінмоніторинг банків не випустить кошти.
Додано: Сер 07 лис, 2018 21:07
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
дякую за відповідь!
Додано: Сер 07 лис, 2018 21:18
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
в деяких банках зараз фінмон вже від 150К вимагає бумажки
а за 50К валюти - і поготів!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 07 лис, 2018 22:11
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
якраз перші паростки з'явились -
Оприлюднено проекти постанов нового валютного регулювання для публічного обговорення
07.11.2018
прес-реліз
Національний банк України оприлюднив для публічного обговорення три з семи проектів нормативно-правових актів, які стануть основою для принципово нової ліберальної і прозорої системи валютного регулювання, передбаченої Законом України "Про валюту і валютні операції".
зокрема
В цілому, запропоноване нове валютне регулювання містить такі новації:
·
Дерегуляція інвестицій за кордон. Бізнес та населення, яке зараз змушене отримувати ліцензії для інвестування за кордон, зможе протягом перехідного періоду здійснювати їх в рамках електронного ліміту, який не вимагатиме отримання будь-яких дозвільних документів, а згодом – взагалі без обмежень.
·
Спрощення проведення транскордонних операцій населення з валютою. Зокрема, місце валютного контролю при здійсненні платежів за кордон посяде постфактум нагляд за валютними операціями. Операції на суму до 150 тис грн не потребуватимуть документарного супроводу, а нагляд за здійсненням операцій понад цю суму буде спрощений.
Також для фізичних осіб буде підвищено ліміт для здійснення переказів за кордон без відкриття рахунку і документів – з 15 тис грн до суми, яка визначається Держфінмоніторингом (зараз це 150 тис грн), а для операцій з використанням платіжних карток цей ліміт взагалі буде скасовано.
Крім того, стосовно поштових відправлень фізосіб, замість чинного ліміту в 300 євро, почнуть діяти загальні правила переміщення через митний кордон, які наразі встановлюють ліміт в 10 тис євро.
·
Розширення переліку валютних операцій, доступних клієнтам банків. Останні отримають можливість розраховуватися за валютні ОВДП не лишу у гривні, а і у валюті, а також проводити операції валютного свопу. В обох випадках – якщо іншою стороною є банк. Крім того, вони зможуть не лише купувати і продавати, а і конвертувати готівкову валюту через термінали та інші програмно-технічні засоби банків.
·
Спрощення процедури купівлі валюти на міжбанківському ринку для клієнтів банків. Так, операції на суми до 150 тис. грн не потребуватимуть від юридичних осіб документарних підтверджень, які вони мають надавати зараз. В перспективі такий підхід буде розповсюджений на всі операції клієнтів банків з купівлі валюти на міжбанківському ринку.
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Розширення можливостей для проведення операцій з банківськими металами. Компанії відповідної спеціалізації зможуть купувати банківські метали без обмежень, а також отримають право її ввозу-вивозу через кордон (зараз таке право мають лише банки).
В свою чергу, фізичні особи зможуть проводити операції з банківськими металах в межах ліміту Держфінмоніторингу, що діє для операцій з іноземною валютою (зараз – у межах 150 тис. грн), але в подальшому обмеження цілком будуть скасовані і для них.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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