Инвестиции на рынках США. ETF.

Додано: Сер 07 лис, 2018 22:11

sme3 написав: Вот сейчас и думаю, идти через лицензию или ждать февраль и мучиться уже с финмониторингом? Лицензия по мне как-то предпочтительней. Вот сейчас и думаю, идти через лицензию или ждать февраль и мучиться уже с финмониторингом? Лицензия по мне как-то предпочтительней.

якраз перші паростки з'явились -Оприлюднено проекти постанов нового валютного регулювання для публічного обговорення07.11.2018прес-релізНаціональний банк України оприлюднив для публічного обговорення три з семи проектів нормативно-правових актів, які стануть основою для принципово нової ліберальної і прозорої системи валютного регулювання, передбаченої Законом України "Про валюту і валютні операції".зокремаВ цілому, запропоноване нове валютне регулювання містить такі новації:Дерегуляція інвестицій за кордон. Бізнес та населення, яке зараз змушене отримувати ліцензії для інвестування за кордон, зможе протягом перехідного періоду здійснювати їх в рамках електронного ліміту, який не вимагатиме отримання будь-яких дозвільних документів, а згодом – взагалі без обмежень.Спрощення проведення транскордонних операцій населення з валютою. Зокрема, місце валютного контролю при здійсненні платежів за кордон посяде постфактум нагляд за валютними операціями. Операції на суму до 150 тис грн не потребуватимуть документарного супроводу, а нагляд за здійсненням операцій понад цю суму буде спрощений.Також для фізичних осіб буде підвищено ліміт для здійснення переказів за кордон без відкриття рахунку і документів – з 15 тис грн до суми, яка визначається Держфінмоніторингом (зараз це 150 тис грн), а для операцій з використанням платіжних карток цей ліміт взагалі буде скасовано.Крім того, стосовно поштових відправлень фізосіб, замість чинного ліміту в 300 євро, почнуть діяти загальні правила переміщення через митний кордон, які наразі встановлюють ліміт в 10 тис євро.Розширення переліку валютних операцій, доступних клієнтам банків. Останні отримають можливість розраховуватися за валютні ОВДП не лишу у гривні, а і у валюті, а також проводити операції валютного свопу. В обох випадках – якщо іншою стороною є банк. Крім того, вони зможуть не лише купувати і продавати, а і конвертувати готівкову валюту через термінали та інші програмно-технічні засоби банків.Спрощення процедури купівлі валюти на міжбанківському ринку для клієнтів банків. Так, операції на суми до 150 тис. грн не потребуватимуть від юридичних осіб документарних підтверджень, які вони мають надавати зараз. В перспективі такий підхід буде розповсюджений на всі операції клієнтів банків з купівлі валюти на міжбанківському ринку.Розширення можливостей для проведення операцій з банківськими металами. Компанії відповідної спеціалізації зможуть купувати банківські метали без обмежень, а також отримають право її ввозу-вивозу через кордон (зараз таке право мають лише банки).В свою чергу, фізичні особи зможуть проводити операції з банківськими металах в межах ліміту Держфінмоніторингу, що діє для операцій з іноземною валютою (зараз – у межах 150 тис. грн), але в подальшому обмеження цілком будуть скасовані і для них.