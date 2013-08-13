|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 08 лис, 2018 23:35
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
Как все не прозрачно и не понятно.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:46
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
И еще такой вопрос: в феврале с валютного счета ФОП можно будет переводить деньги на счет брокера? Или по-старинке - продать на межбанке, откупить в ларьке или у банка.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 05:56
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
Только как физ.лицо. Валютный счет ФОПа для предпринимательства.
|