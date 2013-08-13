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Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 59606162
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 23:35

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

Как все не прозрачно и не понятно.
ihcity
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:46

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

И еще такой вопрос: в феврале с валютного счета ФОП можно будет переводить деньги на счет брокера? Или по-старинке - продать на межбанке, откупить в ларьке или у банка.
sme3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 05:56

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

sme3 написав:И еще такой вопрос: в феврале с валютного счета ФОП можно будет переводить деньги на счет брокера? Или по-старинке - продать на межбанке, откупить в ларьке или у банка.


Только как физ.лицо. Валютный счет ФОПа для предпринимательства.
ihcity
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 07:05

sme3
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:57

Нарушаю ли какие-то наши законы если открыть счет в другой стране и пополнить брокерский счет в IB с него? Нужно ли что-то где-то декларировать?
fireinua
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:06

Нет, не нарушает.
Да, нужно декларировать активы и доходы.
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 02:00

  St/2 написав:Да, нужно декларировать активы и доходы.

Это совет вообщем? Можно по-подробней пожалуйста?

Вообще у меня ситуация, думаю как у многих. Есть какой-то уже накопленый кеш, есть возможность ездить часто в соседнюю страну и открыть там счет для swift перевода без всяких заморочек.
fireinua
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 17:03

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

fireinua написав:
  St/2 написав:Да, нужно декларировать активы и доходы.

Это совет вообщем? Можно по-подробней пожалуйста?

Вообще у меня ситуация, думаю как у многих. Есть какой-то уже накопленый кеш, есть возможность ездить часто в соседнюю страну и открыть там счет для swift перевода без всяких заморочек.



1. Из какой страны планируете делать свифт?
2. Какой Ваш статус в этой стране?
3. Есть ли уже обмен по транзакциям между этой страной и Украиной?

Эти вопросы помогут с ответом.
ihcity
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 23:03

  fireinua написав:... есть возможность ездить часто в соседнюю страну и открыть там счет для swift перевода без всяких заморочек.
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Вполне надежный способ избавится от уже накопившегося кеша.

Кеш надо белить, либо через прямое декларирование (-18%), либо ФОП/ТОВ 5%+

По учету.
Физ лицо, указывает в декларации ЦБ, которые есть в собственности на конец года.
Так же нужно перечислить все операции с ЦБ и уплатить НДФЛ с положительного сальдо.
St/2
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