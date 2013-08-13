|
|
|
Инвестиции на рынках США. ETF.
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 08 лис, 2018 23:35
Как все не прозрачно и не понятно.
-
ihcity
-
-
- Повідомлень: 32
- З нами з: 29.06.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:46
И еще такой вопрос: в феврале с валютного счета ФОП можно будет переводить деньги на счет брокера? Или по-старинке - продать на межбанке, откупить в ларьке или у банка.
-
sme3
-
-
- Повідомлень: 85
- З нами з: 13.04.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 лис, 2018 05:56
sme3 написав:И еще такой вопрос: в феврале с валютного счета ФОП можно будет переводить деньги на счет брокера? Или по-старинке - продать на межбанке, откупить в ларьке или у банка.
Только как физ.лицо. Валютный счет ФОПа для предпринимательства.
-
ihcity
-
-
- Повідомлень: 32
- З нами з: 29.06.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 лис, 2018 07:05
sme3
очікуване покращення - відміна е-ліцензії (яка діє зараз - дає можливість вивести до 50К валюти в рік)
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 3664
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 158 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 13 гру, 2018 15:57
Нарушаю ли какие-то наши законы если открыть счет в другой стране и пополнить брокерский счет в IB с него? Нужно ли что-то где-то декларировать?
-
fireinua
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 13.12.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 гру, 2018 17:06
Нет, не нарушает.
Да, нужно декларировать активы и доходы.
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 10470
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 660 раз.
- Подякували: 1495 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 гру, 2018 02:00
St/2 написав:
Да, нужно декларировать активы и доходы.
Это совет вообщем? Можно по-подробней пожалуйста?
Вообще у меня ситуация, думаю как у многих. Есть какой-то уже
накопленый кеш, есть возможность ездить часто в соседнюю страну и открыть там счет для swift перевода без всяких заморочек.
-
fireinua
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 13.12.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 гру, 2018 17:03
fireinua написав: St/2 написав:
Да, нужно декларировать активы и доходы.
Это совет вообщем? Можно по-подробней пожалуйста?
Вообще у меня ситуация, думаю как у многих. Есть какой-то уже
накопленый кеш, есть возможность ездить часто в соседнюю страну и открыть там счет для swift перевода без всяких заморочек.
1. Из какой страны планируете делать свифт?
2. Какой Ваш статус в этой стране?
3. Есть ли уже обмен по транзакциям между этой страной и Украиной?
Эти вопросы помогут с ответом.
-
ihcity
-
-
- Повідомлень: 32
- З нами з: 29.06.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 гру, 2018 23:03
fireinua написав:
... есть возможность ездить часто в соседнюю страну и открыть там счет для swift перевода без всяких заморочек.
[/quote]
Вполне надежный способ избавится от уже накопившегося кеша.
Кеш надо белить, либо через прямое декларирование (-18%), либо ФОП/ТОВ 5%+
По учету.
Физ лицо, указывает в декларации ЦБ, которые есть в собственности на конец года.
Так же нужно перечислить все операции с ЦБ и уплатить НДФЛ с положительного сальдо.
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 10470
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 660 раз.
- Подякували: 1495 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 16 гру, 2018 12:55
St/2 написав:Физ лицо, указывает в декларации ЦБ, которые есть в собственности на конец года.
S/2 в каком разделе декларации укавывать ЦБ?
Нашел только этот:
ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНЕ НЕРУХОМЕ (РУХОМЕ) МАЙНО ТА/АБО МАЙНО, ЯКЕ НАДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ (СУБОРЕНДУ)
-
ihcity
-
-
- Повідомлень: 32
- З нами з: 29.06.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|2644
|
Вів 13 сер, 2013 15:53
St/2
|