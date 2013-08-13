RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 60616263
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 19:52

  ihcity написав:
fireinua написав:
  St/2 написав:Да, нужно декларировать активы и доходы.

Это совет вообщем? Можно по-подробней пожалуйста?

Вообще у меня ситуация, думаю как у многих. Есть какой-то уже накопленый кеш, есть возможность ездить часто в соседнюю страну и открыть там счет для swift перевода без всяких заморочек.



1. Из какой страны планируете делать свифт?
2. Какой Ваш статус в этой стране?
3. Есть ли уже обмен по транзакциям между этой страной и Украиной?

Эти вопросы помогут с ответом.

1. РФ
2. Нет статуса
3. Без понятия
fireinua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 13.12.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 20:56

  St/2 написав:
  fireinua написав:... есть возможность ездить часто в соседнюю страну и открыть там счет для swift перевода без всяких заморочек.

Вполне надежный способ избавится от уже накопившегося кеша.
[/quote]
Не понял. В смысле я его потеряю или что?
fireinua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 13.12.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 09:10

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

fireinua написав:
  ihcity написав:
fireinua написав:[quote="4525922:St/2"]
Да, нужно декларировать активы и доходы.

Это совет вообщем? Можно по-подробней пожалуйста?

Вообще у меня ситуация, думаю как у многих. Есть какой-то уже накопленый кеш, есть возможность ездить часто в соседнюю страну и открыть там счет для swift перевода без всяких заморочек.



1. Из какой страны планируете делать свифт?
2. Какой Ваш статус в этой стране?
3. Есть ли уже обмен по транзакциям между этой страной и Украиной?

Эти вопросы помогут с ответом.

1. РФ
2. Нет статуса
3. Без понятия[/quote]

С РФ опыта нет.
Есть опыт коллег с Европой и ужас в глазах банкиров когда увидели паспорт Украины. Имидж страны делает своё дело.

Если инвестиции в ФР через ИБ длинные, для формирования портфеля на годы, заводить деньги нужно настолько легально, насколько это возможно и Свифт с Украины как раз такой вариант. Иначе необходимо быть готовым объяснять в будущем почему заводили деньги с других юрисдикций и конечно также источник происхождения средств. К таким вопросам надо быть готовым всегда. Переводом с РФ вы просто отложите эти вопросы на будущее.
ihcity
 
Повідомлень: 33
З нами з: 29.06.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 60616263
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Инвестиции в ценные бумаги Украины и России
Anonymous » Вів 13 сер, 2013 12:05
1 2662
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 сер, 2013 15:53
St/2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.