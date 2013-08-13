Инвестиции на рынках США. ETF.

fireinua написав: ihcity написав:
fireinua написав:[quote="4525922:St/2"]
Да, нужно декларировать активы и доходы.
Это совет вообщем? Можно по-подробней пожалуйста?
Вообще у меня ситуация, думаю как у многих. Есть какой-то уже
накопленый кеш, есть возможность ездить часто в соседнюю страну и открыть там счет для swift перевода без всяких заморочек.
1. Из какой страны планируете делать свифт?
2. Какой Ваш статус в этой стране?
3. Есть ли уже обмен по транзакциям между этой страной и Украиной?
Эти вопросы помогут с ответом.
1. РФ
2. Нет статуса
3. Без понятия[/quote]
С РФ опыта нет.
Есть опыт коллег с Европой и ужас в глазах банкиров когда увидели паспорт Украины. Имидж страны делает своё дело.
Если инвестиции в ФР через ИБ длинные, для формирования портфеля на годы, заводить деньги нужно настолько легально, насколько это возможно и Свифт с Украины как раз такой вариант. Иначе необходимо быть готовым объяснять в будущем почему заводили деньги с других юрисдикций и конечно также источник происхождения средств. К таким вопросам надо быть готовым всегда. Переводом с РФ вы просто отложите эти вопросы на будущее.