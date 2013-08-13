Инвестиции на рынках США. ETF.

Додано: Сер 26 гру, 2018 02:36

Спасибо за ответы.



Хотелось бы понять как лучше всего отбелить имеющийся кеш, да и вообще что такое отбеленный кеш.

Например физ лицо может половину происхождения своего кеша доказать тем, что он его получил и уплатил налоги как ФОП в течении последних нескольких лет.

Если делать swift с e-лицензией с отправкой всей суммы но частями в несколько заходов, такими частями которые он может обьяснить, то достаточно ли будет отчетов от ФОП для одного банка?Или например из нескольких банков сделать, в каждом банке отправлять лишь ту сумму которую человек может обьяснить? Получается что человек сможет отправить тогда весь кеш, станет ли он теперь отбеленный?