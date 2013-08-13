|
|
|
Инвестиции на рынках США. ETF.
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 17 гру, 2018 19:52
ihcity написав: fireinua написав: St/2 написав:
Да, нужно декларировать активы и доходы.
Это совет вообщем? Можно по-подробней пожалуйста?
Вообще у меня ситуация, думаю как у многих. Есть какой-то уже
накопленый кеш, есть возможность ездить часто в соседнюю страну и открыть там счет для swift перевода без всяких заморочек.
1. Из какой страны планируете делать свифт?
2. Какой Ваш статус в этой стране?
3. Есть ли уже обмен по транзакциям между этой страной и Украиной?
Эти вопросы помогут с ответом.
1. РФ
2. Нет статуса
3. Без понятия
-
fireinua
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 13.12.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 гру, 2018 20:56
St/2 написав: fireinua написав:
... есть возможность ездить часто в соседнюю страну и открыть там счет для swift перевода без всяких заморочек.
Вполне надежный способ избавится от уже накопившегося кеша.
[/quote]
Не понял. В смысле я его потеряю или что?
-
fireinua
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 13.12.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 гру, 2018 09:10
fireinua написав: ihcity написав:
fireinua написав:[quote="4525922:St/2"]
Да, нужно декларировать активы и доходы.
Это совет вообщем? Можно по-подробней пожалуйста?
Вообще у меня ситуация, думаю как у многих. Есть какой-то уже
накопленый кеш, есть возможность ездить часто в соседнюю страну и открыть там счет для swift перевода без всяких заморочек.
1. Из какой страны планируете делать свифт?
2. Какой Ваш статус в этой стране?
3. Есть ли уже обмен по транзакциям между этой страной и Украиной?
Эти вопросы помогут с ответом.
1. РФ
2. Нет статуса
3. Без понятия[/quote]
С РФ опыта нет.
Есть опыт коллег с Европой и ужас в глазах банкиров когда увидели паспорт Украины. Имидж страны делает своё дело.
Если инвестиции в ФР через ИБ длинные, для формирования портфеля на годы, заводить деньги нужно настолько легально, насколько это возможно и Свифт с Украины как раз такой вариант. Иначе необходимо быть готовым объяснять в будущем почему заводили деньги с других юрисдикций и конечно также источник происхождения средств. К таким вопросам надо быть готовым всегда. Переводом с РФ вы просто отложите эти вопросы на будущее.
-
ihcity
-
-
- Повідомлень: 33
- З нами з: 29.06.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 гру, 2018 02:36
Спасибо за ответы.
Хотелось бы понять как лучше всего отбелить имеющийся кеш, да и вообще что такое отбеленный кеш.
Например физ лицо может половину происхождения своего кеша доказать тем, что он его получил и уплатил налоги как ФОП в течении последних нескольких лет.
Если делать swift с e-лицензией с отправкой всей суммы но частями в несколько заходов, такими частями которые он может обьяснить, то достаточно ли будет отчетов от ФОП для одного банка?Или например из нескольких банков сделать, в каждом банке отправлять лишь ту сумму которую человек может обьяснить? Получается что человек сможет отправить тогда весь кеш, станет ли он теперь отбеленный?
-
fireinua
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 13.12.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 гру, 2018 18:30
fireinua написав:
Если делать swift с e-лицензией
е-ліц видається 1 раз на рік, макс сума - 50К валюти
(але читав, що із нового року е-ліц хочуть відмінити)
fireinua написав:
достаточно ли будет отчетов от ФОП
Декларація про доходи ФОП від податкової
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 3761
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 179 раз.
- Подякували: 163 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|2745
|
Вів 13 сер, 2013 15:53
St/2
|