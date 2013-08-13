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Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 17 гру, 2018 19:52
ihcity написав: fireinua написав: St/2 написав:
Да, нужно декларировать активы и доходы.
Это совет вообщем? Можно по-подробней пожалуйста?
Вообще у меня ситуация, думаю как у многих. Есть какой-то уже
накопленый кеш, есть возможность ездить часто в соседнюю страну и открыть там счет для swift перевода без всяких заморочек.
1. Из какой страны планируете делать свифт?
2. Какой Ваш статус в этой стране?
3. Есть ли уже обмен по транзакциям между этой страной и Украиной?
Эти вопросы помогут с ответом.
1. РФ
2. Нет статуса
3. Без понятия
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fireinua
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Додано: Пон 17 гру, 2018 20:56
St/2 написав: fireinua написав:
... есть возможность ездить часто в соседнюю страну и открыть там счет для swift перевода без всяких заморочек.
Вполне надежный способ избавится от уже накопившегося кеша.
[/quote]
Не понял. В смысле я его потеряю или что?
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fireinua
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Додано: Вів 18 гру, 2018 09:10
fireinua написав: ihcity написав:
fireinua написав:[quote="4525922:St/2"]
Да, нужно декларировать активы и доходы.
Это совет вообщем? Можно по-подробней пожалуйста?
Вообще у меня ситуация, думаю как у многих. Есть какой-то уже
накопленый кеш, есть возможность ездить часто в соседнюю страну и открыть там счет для swift перевода без всяких заморочек.
1. Из какой страны планируете делать свифт?
2. Какой Ваш статус в этой стране?
3. Есть ли уже обмен по транзакциям между этой страной и Украиной?
Эти вопросы помогут с ответом.
1. РФ
2. Нет статуса
3. Без понятия[/quote]
С РФ опыта нет.
Есть опыт коллег с Европой и ужас в глазах банкиров когда увидели паспорт Украины. Имидж страны делает своё дело.
Если инвестиции в ФР через ИБ длинные, для формирования портфеля на годы, заводить деньги нужно настолько легально, насколько это возможно и Свифт с Украины как раз такой вариант. Иначе необходимо быть готовым объяснять в будущем почему заводили деньги с других юрисдикций и конечно также источник происхождения средств. К таким вопросам надо быть готовым всегда. Переводом с РФ вы просто отложите эти вопросы на будущее.
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ihcity
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Додано: Сер 26 гру, 2018 02:36
Спасибо за ответы.
Хотелось бы понять как лучше всего отбелить имеющийся кеш, да и вообще что такое отбеленный кеш.
Например физ лицо может половину происхождения своего кеша доказать тем, что он его получил и уплатил налоги как ФОП в течении последних нескольких лет.
Если делать swift с e-лицензией с отправкой всей суммы но частями в несколько заходов, такими частями которые он может обьяснить, то достаточно ли будет отчетов от ФОП для одного банка?Или например из нескольких банков сделать, в каждом банке отправлять лишь ту сумму которую человек может обьяснить? Получается что человек сможет отправить тогда весь кеш, станет ли он теперь отбеленный?
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fireinua
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Додано: Чет 27 гру, 2018 18:30
fireinua написав:
Если делать swift с e-лицензией
е-ліц видається 1 раз на рік, макс сума - 50К валюти
(але читав, що із нового року е-ліц хочуть відмінити)
fireinua написав:
достаточно ли будет отчетов от ФОП
Декларація про доходи ФОП від податкової
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Додано: Пон 31 гру, 2018 20:56
fireinua написав:Спасибо за ответы.
Хотелось бы понять как лучше всего отбелить имеющийся кеш, да и вообще что такое отбеленный кеш.
Например физ лицо может половину происхождения своего кеша доказать тем, что он его получил и уплатил налоги как ФОП в течении последних нескольких лет.
Если делать swift с e-лицензией с отправкой всей суммы но частями в несколько заходов, такими частями которые он может обьяснить, то достаточно ли будет отчетов от ФОП для одного банка?Или например из нескольких банков сделать, в каждом банке отправлять лишь ту сумму которую человек может обьяснить? Получается что человек сможет отправить тогда весь кеш, станет ли он теперь отбеленный?
Необходимо задекларировать все что было добыто непосильным трудом и не уплачены налоги. 2018 год как раз хороший случай. До 30 апреля ещё есть время.
С наступающим всех!
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