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Инвестиции на
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Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:36

  fireinua написав:Есть ли какие-то компании выпускающие etf, которые дают возможность украинцам покупать их без брокера, напрямую?

Ценные бумаги купить без брокера нельзя
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:45

  krya написав:Почитал ветку в поисках ответа на вопрос что делать с налогом на дивиденды в Украине и собрал следующие варианты:
- не декларировать дивиденды (нарушение закона)
- заплатить НДФЛ (двойной налог)
- ждать пока в законе упростят подтверждение уплаты налога с дивидендов в других странах, сейчас нужна "выписка по сделкам с печатью биржи, сшитой веревочкой и запечатанное сургучем, да еще и державною мовою" St/2 (сроки неизвестны)
- искать аналогичные ETF, но с accumulating стратегией на европейских биржах, допустим CSPX.L (небольшой выбор)
- воспользоваться услугами украинского брокера

Есть ещё какие-то варианты? Как украинские брокеры решают эту проблему?

IB да и другие американские брокеры при получении клиентом дивидендов, автоматически взымают 10%. Потому налог уплачен.
И налоговая навряд будет копать, так как идёт переплата и ее можно вычесть из див налога по другим цб
St/2
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  #<1 ... 61626364
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