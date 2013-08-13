Инвестиции на рынках США. ETF.

krya написав:
Почитал ветку в поисках ответа на вопрос что делать с налогом на дивиденды в Украине и собрал следующие варианты:
- не декларировать дивиденды (нарушение закона)
- заплатить НДФЛ (двойной налог)
- ждать пока в законе упростят подтверждение уплаты налога с дивидендов в других странах, сейчас нужна "выписка по сделкам с печатью биржи, сшитой веревочкой и запечатанное сургучем, да еще и державною мовою" St/2
(сроки неизвестны)
- искать аналогичные ETF, но с accumulating стратегией на европейских биржах, допустим CSPX.L (небольшой выбор)
- воспользоваться услугами украинского брокера
Есть ещё какие-то варианты? Как украинские брокеры решают эту проблему?
IB да и другие американские брокеры при получении клиентом дивидендов, автоматически взымают 10%. Потому налог уплачен.
И налоговая навряд будет копать, так как идёт переплата и ее можно вычесть из див налога по другим цб