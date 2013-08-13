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Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 10 січ, 2019 13:36
fireinua написав:
Есть ли какие-то компании выпускающие etf, которые дают возможность украинцам покупать их без брокера, напрямую?
Ценные бумаги купить без брокера нельзя
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Додано: Чет 10 січ, 2019 15:45
krya написав:
Почитал ветку в поисках ответа на вопрос что делать с налогом на дивиденды в Украине и собрал следующие варианты:
- не декларировать дивиденды (нарушение закона)
- заплатить НДФЛ (двойной налог)
- ждать пока в законе упростят подтверждение уплаты налога с дивидендов в других странах, сейчас нужна "выписка по сделкам с печатью биржи, сшитой веревочкой и запечатанное сургучем, да еще и державною мовою" St/2
(сроки неизвестны)
- искать аналогичные ETF, но с accumulating стратегией на европейских биржах, допустим CSPX.L (небольшой выбор)
- воспользоваться услугами украинского брокера
Есть ещё какие-то варианты? Как украинские брокеры решают эту проблему?
IB да и другие американские брокеры при получении клиентом дивидендов, автоматически взымают 10%. Потому налог уплачен.
И налоговая навряд будет копать, так как идёт переплата и ее можно вычесть из див налога по другим цб
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St/2
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:07
St/2 написав: fireinua написав:
Есть ли какие-то компании выпускающие etf, которые дают возможность украинцам покупать их без брокера, напрямую?
Ценные бумаги купить без брокера нельзя
Ну вот на портале Vanguard есть регистрация, правда в списке стран нет Украины. Разве нельзя фонд купить там напрямую?
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fireinua
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:26
fireinua
Разве Vanguard не выступает в роли брокера?
Даже с Авалем в Украине, Вы можете быть в роли акционера, клиента по брокереджу или держателем его бондов. А что уж говорить об США.
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