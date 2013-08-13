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Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:36

  fireinua написав:Есть ли какие-то компании выпускающие etf, которые дают возможность украинцам покупать их без брокера, напрямую?

Ценные бумаги купить без брокера нельзя
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:45

  krya написав:Почитал ветку в поисках ответа на вопрос что делать с налогом на дивиденды в Украине и собрал следующие варианты:
- не декларировать дивиденды (нарушение закона)
- заплатить НДФЛ (двойной налог)
- ждать пока в законе упростят подтверждение уплаты налога с дивидендов в других странах, сейчас нужна "выписка по сделкам с печатью биржи, сшитой веревочкой и запечатанное сургучем, да еще и державною мовою" St/2 (сроки неизвестны)
- искать аналогичные ETF, но с accumulating стратегией на европейских биржах, допустим CSPX.L (небольшой выбор)
- воспользоваться услугами украинского брокера

Есть ещё какие-то варианты? Как украинские брокеры решают эту проблему?

IB да и другие американские брокеры при получении клиентом дивидендов, автоматически взымают 10%. Потому налог уплачен.
И налоговая навряд будет копать, так как идёт переплата и ее можно вычесть из див налога по другим цб
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:07

  St/2 написав:
  fireinua написав:Есть ли какие-то компании выпускающие etf, которые дают возможность украинцам покупать их без брокера, напрямую?

Ценные бумаги купить без брокера нельзя

Ну вот на портале Vanguard есть регистрация, правда в списке стран нет Украины. Разве нельзя фонд купить там напрямую?
fireinua
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:26

fireinua
Разве Vanguard не выступает в роли брокера?
Даже с Авалем в Украине, Вы можете быть в роли акционера, клиента по брокереджу или держателем его бондов. А что уж говорить об США.
St/2
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 20:07

податки ETF

krya
вам буде корисною стаття і відео про податки ETF
опцій декілька, Ірландія і accumulating strategy як одна з них.

відео податки з ETF
https://www.youtube.com/watch?v=GvwU7OvPtF8&t=28s

стаття
Что выбрать украинскому инвестору?
https://blog.liga.net/user/vmaslennikov/article/31781
lostapiv
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 20:11

Кто работает с Interactive Brokers?Как там с техподдержкой?(русскоязычной). Некоторые пишут,что достучаться до них невозможно бывает.И как сам терминал TWS? Не медленный?
vader
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 14:46

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

Когда начинал работать, техподдержка была адекватной; можно было даже в чате пообщаться (но с учетом рабочего времени по Чикаго). Сейчас завели голимого бота, который общается сам с собой, да и то не по-русски.
Терминал специфический, но уж точно не глючный. Если хотите получать котировки в режиме онлайн, придется оформлять платную подписку. Но если вы не скальпер и не лихой интрадейщик, то вообще не душит)
Да пребудет с Вами профит!
Нет попутного ветра для того, кто не знает, в какую гавань он хочет приплыть. Мишель де Монтень
de Montaigne
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 20:14

de Montaigne
Спасибо.Телефонной связью не пользовались? Т.е.получается,надо в Россию звонить в случае возникновения какой-либо экстренной ситуации.
vader
 
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Anonymous » Вів 13 сер, 2013 12:05
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Вів 13 сер, 2013 15:53
St/2

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