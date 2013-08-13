Инвестиции на рынках США. ETF.

Додано: Вів 22 січ, 2019 14:46

Когда начинал работать, техподдержка была адекватной; можно было даже в чате пообщаться (но с учетом рабочего времени по Чикаго). Сейчас завели голимого бота, который общается сам с собой, да и то не по-русски.

Терминал специфический, но уж точно не глючный. Если хотите получать котировки в режиме онлайн, придется оформлять платную подписку. Но если вы не скальпер и не лихой интрадейщик, то вообще не душит)

Да пребудет с Вами профит!

Нет попутного ветра для того, кто не знает, в какую гавань он хочет приплыть. Мишель де Монтень