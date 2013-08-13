Ценные бумаги купить без брокера нельзя
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 10 січ, 2019 13:36
Додано: Чет 10 січ, 2019 15:45
IB да и другие американские брокеры при получении клиентом дивидендов, автоматически взымают 10%. Потому налог уплачен.
И налоговая навряд будет копать, так как идёт переплата и ее можно вычесть из див налога по другим цб
Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:07
Ну вот на портале Vanguard есть регистрация, правда в списке стран нет Украины. Разве нельзя фонд купить там напрямую?
Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:26
fireinua
Разве Vanguard не выступает в роли брокера?
Даже с Авалем в Украине, Вы можете быть в роли акционера, клиента по брокереджу или держателем его бондов. А что уж говорить об США.
Додано: Нед 20 січ, 2019 20:07
податки ETF
krya
вам буде корисною стаття і відео про податки ETF
опцій декілька, Ірландія і accumulating strategy як одна з них.
відео податки з ETF
стаття
Что выбрать украинскому инвестору?
Додано: Пон 21 січ, 2019 20:11
Кто работает с Interactive Brokers?Как там с техподдержкой?(русскоязычной). Некоторые пишут,что достучаться до них невозможно бывает.И как сам терминал TWS? Не медленный?
Додано: Вів 22 січ, 2019 14:46
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
Когда начинал работать, техподдержка была адекватной; можно было даже в чате пообщаться (но с учетом рабочего времени по Чикаго). Сейчас завели голимого бота, который общается сам с собой, да и то не по-русски.
Терминал специфический, но уж точно не глючный. Если хотите получать котировки в режиме онлайн, придется оформлять платную подписку. Но если вы не скальпер и не лихой интрадейщик, то вообще не душит)
Да пребудет с Вами профит!
Нет попутного ветра для того, кто не знает, в какую гавань он хочет приплыть. Мишель де Монтень
Додано: Вів 22 січ, 2019 20:14
de Montaigne
Спасибо.Телефонной связью не пользовались? Т.е.получается,надо в Россию звонить в случае возникновения какой-либо экстренной ситуации.
Додано: Вів 22 січ, 2019 23:25
Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:22
Так в каком все таки разделе декларации указывать ЦБ?
Кто-то из уже имеющих активы в ЦБ США, может поделиться опытом заполнения декларации за 2018 год?
Может кто в теме, сделает и выложит здесь примеры заполненных (в части ЦБ) Податкової декларації про майновий стан і дохоти за 2018 год.
Вариант 1. Купили 01.03.2018 по 270$ акции SPY 100шт и не продали на конец года.
Вариант 2. Купили 01.03.2018 по 270$ акции SPY 100шт, а 01.10.2018 продали их по 290$. (31.12.2018 на счете у зарубежного брокера только валюта).
Если в декларации отобразите и возможные дивиденды от SPY, вообще цены Вам не будет
Понимаю что хлопотно, но наличие таких примеров снимет много вопросов и поможет принять окончательное решение по поводу вывода валюты на зарубежного брокера.
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