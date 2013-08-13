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Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 62636465
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 18:56

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

У меня возникло несколько вопросов, некоторые из которых помогут DjVim при заполнении декларации (бланк http://cv.sfs.gov.ua/data/material/000/ ... klarac.xls):

- почему все пишут, что налог с дивидендов не надо платить у нас? Если у тебя договор с IB США, то с дивов платится 10%. В Украине с них надо заплатить 9% (ПКУ 167.5.4) и 1.5% военный сбор (разъяснение ДФС http://vobu.ua/ukr/documents/item/ipk-d ... erezydenta). Так как наш налог (10.5%) больше, чем в США (10%), то мы должны доплатить 0.5% налога с дивидендов. Что я не так считаю?

- в том же разъяснении ДФС написано, что доход с дивидендов должен быть в декларации, но в инструкции (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1298-15) явно не пишется куда их записывать :). Наиболее подходящая под определение дивидендов строка - 10.6 (Доходи, отримані з джерел за межами України). Но в инструкции чётко написано, что в 6-ой колонке этой строки должен быть налог 18%. Можно ли туда вписать налог 9% - не понятно. Но хоть понятно куда вписать, что ты уже 10% заплатил в США - строка 21 :).

- весь ПКУ 170, в частности 170.2 (Оподаткування інвестиційного прибутку) и 170.5 (Оподаткування дивідендів) "обмазан" упоминаниями "податкового агента", который за тебя должен платить налог при продаже активов и выплате дивидендов. Так как ни Exante, ни IB не являются налоговыми агентами, то платить налог можешь только ты. Я так понимаю, что формально это является нарушением закона. Налоговый инспектор не будет придираться?

- в ПКУ 170.2.6 пишут, что если в году был инвестиционный убыток, то он участвует в расчётах инвестиционной прибыли в последующих годах. Т.е. купил акции компании на 100 грн, продал за 90 грн, получил 10 грн убытка. В следующем году купил акции компании за 100 грн, продал за 110 грн, получил 10 грн прибыли и отнял 10 грн убытка прошлого года, налоги не платишь. Это действительно так работает? Если да, то круто.

- в ПКУ 170.2.8 пишут, что налоги не надо платить, если доход за год был меньше прожиточного минимума * 1.4 (формула в 169.4.1). Т.е. если за год получил меньше 96$ (взят прожиточный минимум на конец 2018), то налог можно не платить. Я всё правильно понял?
krya
 
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