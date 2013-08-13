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Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 62636465
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 18:56

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

У меня возникло несколько вопросов, некоторые из которых помогут DjVim при заполнении декларации (бланк http://cv.sfs.gov.ua/data/material/000/ ... klarac.xls):

- почему все пишут, что налог с дивидендов не надо платить у нас? Если у тебя договор с IB США, то с дивов платится 10%. В Украине с них надо заплатить 9% (ПКУ 167.5.4) и 1.5% военный сбор (разъяснение ДФС http://vobu.ua/ukr/documents/item/ipk-d ... erezydenta). Так как наш налог (10.5%) больше, чем в США (10%), то мы должны доплатить 0.5% налога с дивидендов. Что я не так считаю?

- в том же разъяснении ДФС написано, что доход с дивидендов должен быть в декларации, но в инструкции (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1298-15) явно не пишется куда их записывать :). Наиболее подходящая под определение дивидендов строка - 10.6 (Доходи, отримані з джерел за межами України). Но в инструкции чётко написано, что в 6-ой колонке этой строки должен быть налог 18%. Можно ли туда вписать налог 9% - не понятно. Но хоть понятно куда вписать, что ты уже 10% заплатил в США - строка 21 :).

- весь ПКУ 170, в частности 170.2 (Оподаткування інвестиційного прибутку) и 170.5 (Оподаткування дивідендів) "обмазан" упоминаниями "податкового агента", который за тебя должен платить налог при продаже активов и выплате дивидендов. Так как ни Exante, ни IB не являются налоговыми агентами, то платить налог можешь только ты. Я так понимаю, что формально это является нарушением закона. Налоговый инспектор не будет придираться?

- в ПКУ 170.2.6 пишут, что если в году был инвестиционный убыток, то он участвует в расчётах инвестиционной прибыли в последующих годах. Т.е. купил акции компании на 100 грн, продал за 90 грн, получил 10 грн убытка. В следующем году купил акции компании за 100 грн, продал за 110 грн, получил 10 грн прибыли и отнял 10 грн убытка прошлого года, налоги не платишь. Это действительно так работает? Если да, то круто.

- в ПКУ 170.2.8 пишут, что налоги не надо платить, если доход за год был меньше прожиточного минимума * 1.4 (формула в 169.4.1). Т.е. если за год получил меньше 96$ (взят прожиточный минимум на конец 2018), то налог можно не платить. Я всё правильно понял?
krya
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:40

!!!

21.01.2019

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за результатами здійснення аналізу реклами щодо придбання цінних паперів повідомляє про існування ризиків придбання цінних паперів іноземних емітентів українськими інвесторами фондового ринку.
Так, ТОВ «НАСДАК ГРУП Україна» (Nasdaq Group Ukraine) позиціонує себе офіційним представником фондової біржі NASDAQ (США) в українському сегменті та офіційним партнерським офісом компанії Tesla Inc. в Україні (згідно із інформацією, викладеною на сайті компанії за електронною адресою https://tesla-group.com.ua/).
На сьогоднішній день ТОВ «НАСДАК ГРУП Україна» пропонує до придбання цінні папери компанії Tesla Inc. шляхом надання консультаційних послуг та відкриття особового рахунку на фондовій біржі NASDAQ (США) через особистий кабінет на офіційному сайті партнерського офісу ТОВ «НАСДАК ГРУП Україна».
Звертаємо Вашу увагу, що ТОВ «НАСДАК ГРУП Україна» не є професійним учасником фондового ринку.
Офіційної відповіді на запит Комісії від ТОВ «НАСДАК ГРУП Україна», зокрема щодо порядку та механізму придбання цінних паперів компанії Tesla Inc. та порядку відкриття рахунків інвесторам, не отримано, у зв’язку із поверненням кореспонденції.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку попереджає про можливі ризики інвесторів щодо інвестування коштів в цінні папери компанії Tesla Inc. та відкриваття рахунків на фондовій біржі NASDAQ (США) за участю компанії ТОВ «НАСДАК ГРУП Україна».
Отже, при прийнятті рішення про інвестування в цінні папери (в тому числі цінні папери іноземних емітентів) з метою уникнення втрати коштів пропонуємо з’ясовувати інформацію щодо професійного учасника, який пропонує послуги (наявність відповідних ліцензій, ділова репутація, місцезнаходження тощо) та емітента, цінні папери якого маєте намір придбати (реєстрація випуску цінних паперів, місцезнаходження, допуск цінних паперів до обігу в Україні тощо).

https://www.nssmc.gov.ua/2019/01/21/do- ... ogo-rinku/
ось так :(
d_12
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