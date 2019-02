Инвестиции на рынках США. ETF.

Додано: Пон 04 лют, 2019 12:40

21.01.2019Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за результатами здійснення аналізу реклами щодо придбання цінних паперів повідомляє про існування ризиків придбання цінних паперів іноземних емітентів українськими інвесторами фондового ринку.Так, ТОВ «НАСДАК ГРУП Україна» (Nasdaq Group Ukraine) позиціонує себе офіційним представником фондової біржі NASDAQ (США) в українському сегменті та офіційним партнерським офісом компанії Tesla Inc. в Україні (згідно із інформацією, викладеною на сайті компанії за електронною адресою).На сьогоднішній день ТОВ «НАСДАК ГРУП Україна» пропонує до придбання цінні папери компанії Tesla Inc. шляхом надання консультаційних послуг та відкриття особового рахунку на фондовій біржі NASDAQ (США) через особистий кабінет на офіційному сайті партнерського офісу ТОВ «НАСДАК ГРУП Україна».Звертаємо Вашу увагу, що ТОВ «НАСДАК ГРУП Україна» не є професійним учасником фондового ринку.Офіційної відповіді на запит Комісії від ТОВ «НАСДАК ГРУП Україна», зокрема щодо порядку та механізму придбання цінних паперів компанії Tesla Inc. та порядку відкриття рахунків інвесторам, не отримано, у зв’язку із поверненням кореспонденції.Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку попереджає про можливі ризики інвесторів щодо інвестування коштів в цінні папери компанії Tesla Inc. та відкриваття рахунків на фондовій біржі NASDAQ (США) за участю компанії ТОВ «НАСДАК ГРУП Україна».Отже, при прийнятті рішення про інвестування в цінні папери (в тому числі цінні папери іноземних емітентів) з метою уникнення втрати коштів пропонуємо з’ясовувати інформацію щодо професійного учасника, який пропонує послуги (наявність відповідних ліцензій, ділова репутація, місцезнаходження тощо) та емітента, цінні папери якого маєте намір придбати (реєстрація випуску цінних паперів, місцезнаходження, допуск цінних паперів до обігу в Україні тощо).