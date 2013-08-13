Инвестиции на рынках США. ETF.

- почему все пишут, что налог с дивидендов не надо платить у нас? Если у тебя договор с IB США, то с дивов платится 10%. В Украине с них надо заплатить 9% (ПКУ 167.5.4) и 1.5% военный сбор (разъяснение ДФС http://vobu.ua/ukr/documents/item/ipk-d ... erezydenta). Так как наш налог (10.5%) больше, чем в США (10%), то мы должны доплатить 0.5% налога с дивидендов. Что я не так считаю?
- в том же разъяснении ДФС написано, что доход с дивидендов должен быть в декларации, но в инструкции (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1298-15) явно не пишется куда их записывать . Наиболее подходящая под определение дивидендов строка - 10.6 (Доходи, отримані з джерел за межами України). Но в инструкции чётко написано, что в 6-ой колонке этой строки должен быть налог 18%. Можно ли туда вписать налог 9% - не понятно. Но хоть понятно куда вписать, что ты уже 10% заплатил в США - строка 21 .
- весь ПКУ 170, в частности 170.2 (Оподаткування інвестиційного прибутку) и 170.5 (Оподаткування дивідендів) "обмазан" упоминаниями "податкового агента", который за тебя должен платить налог при продаже активов и выплате дивидендов. Так как ни Exante, ни IB не являются налоговыми агентами, то платить налог можешь только ты. Я так понимаю, что формально это является нарушением закона. Налоговый инспектор не будет придираться?
- в ПКУ 170.2.6 пишут, что если в году был инвестиционный убыток, то он участвует в расчётах инвестиционной прибыли в последующих годах. Т.е. купил акции компании на 100 грн, продал за 90 грн, получил 10 грн убытка. В следующем году купил акции компании за 100 грн, продал за 110 грн, получил 10 грн прибыли и отнял 10 грн убытка прошлого года, налоги не платишь. Это действительно так работает? Если да, то круто.
- в ПКУ 170.2.8 пишут, что налоги не надо платить, если доход за год был меньше прожиточного минимума * 1.4 (формула в 169.4.1). Т.е. если за год получил меньше 96$ (взят прожиточный минимум на конец 2018), то налог можно не платить. Я всё правильно понял?
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за результатами здійснення аналізу реклами щодо придбання цінних паперів повідомляє про існування ризиків придбання цінних паперів іноземних емітентів українськими інвесторами фондового ринку. Так, ТОВ «НАСДАК ГРУП Україна» (Nasdaq Group Ukraine) позиціонує себе офіційним представником фондової біржі NASDAQ (США) в українському сегменті та офіційним партнерським офісом компанії Tesla Inc. в Україні (згідно із інформацією, викладеною на сайті компанії за електронною адресою https://tesla-group.com.ua/). На сьогоднішній день ТОВ «НАСДАК ГРУП Україна» пропонує до придбання цінні папери компанії Tesla Inc. шляхом надання консультаційних послуг та відкриття особового рахунку на фондовій біржі NASDAQ (США) через особистий кабінет на офіційному сайті партнерського офісу ТОВ «НАСДАК ГРУП Україна». Звертаємо Вашу увагу, що ТОВ «НАСДАК ГРУП Україна» не є професійним учасником фондового ринку. Офіційної відповіді на запит Комісії від ТОВ «НАСДАК ГРУП Україна», зокрема щодо порядку та механізму придбання цінних паперів компанії Tesla Inc. та порядку відкриття рахунків інвесторам, не отримано, у зв’язку із поверненням кореспонденції. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку попереджає про можливі ризики інвесторів щодо інвестування коштів в цінні папери компанії Tesla Inc. та відкриваття рахунків на фондовій біржі NASDAQ (США) за участю компанії ТОВ «НАСДАК ГРУП Україна». Отже, при прийнятті рішення про інвестування в цінні папери (в тому числі цінні папери іноземних емітентів) з метою уникнення втрати коштів пропонуємо з’ясовувати інформацію щодо професійного учасника, який пропонує послуги (наявність відповідних ліцензій, ділова репутація, місцезнаходження тощо) та емітента, цінні папери якого маєте намір придбати (реєстрація випуску цінних паперів, місцезнаходження, допуск цінних паперів до обігу в Україні тощо).
Спасибо krya за активность. Но к сожалению пока что вопросов боль чем ответов. Была надежда, что люди с практическим опытом поделятся им и хотя бы по части вопросов будет ясность. Но похоже желающих нет. В связи с этим, пока решил отложить для себя вопрос вывода средств на зарубежного брокера...
krya написав:- почему все пишут, что налог с дивидендов не надо платить у нас? Если у тебя договор с IB США, то с дивов платится 10%. В Украине с них надо заплатить 9% (ПКУ 167.5.4) и 1.5% военный сбор (разъяснение ДФС http://vobu.ua/ukr/documents/item/ipk-d ... erezydenta). Так как наш налог (10.5%) больше, чем в США (10%), то мы должны доплатить 0.5% налога с дивидендов. Что я не так считаю?
Для Украины налог с дивидендов в Штатах 15%: https://ibkr.info/node/861 Поэтому у нас переплата 4.5%. Не знаю, можно ли эту переплату как-то вернуть. Вряд ли.
krya написав:- в том же разъяснении ДФС написано, что доход с дивидендов должен быть в декларации, но в инструкции (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1298-15) явно не пишется куда их записывать . Наиболее подходящая под определение дивидендов строка - 10.6 (Доходи, отримані з джерел за межами України). Но в инструкции чётко написано, что в 6-ой колонке этой строки должен быть налог 18%. Можно ли туда вписать налог 9% - не понятно. Но хоть понятно куда вписать, что ты уже 10% заплатил в США - строка 21 .
В инструкции: "у графі 6 рядка 10.6 декларації вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою18%, визначеною пунктом 167.1 статті 167 розділу ІV Кодексу;"
В пункте 167.1: "167.1. Ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2-167.5 цієї статті)..."
В подпункте 167.5.4: "167.5.4. у половинному розмірі ставки, встановленої у пункті 167.1 цієї статті - для доходів у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток."
Поэтому расчитываем по 9% и пишем в строку 10.6 А в 21 строку можно попробовать указать 15% удержанных с дивидендов - вдруг прокатит
krya написав:- весь ПКУ 170, в частности 170.2 (Оподаткування інвестиційного прибутку) и 170.5 (Оподаткування дивідендів) "обмазан" упоминаниями "податкового агента", который за тебя должен платить налог при продаже активов и выплате дивидендов. Так как ни Exante, ни IB не являются налоговыми агентами, то платить налог можешь только ты. Я так понимаю, что формально это является нарушением закона. Налоговый инспектор не будет придираться?
Налоговому инспектору важно, чтобы было уплачено - придираться вряд ли будет. Я не вижу нарушения законов. Если брокер не являются налоговым агентом, платишь налог сам. Все верно.
krya написав:- в ПКУ 170.2.6 пишут, что если в году был инвестиционный убыток, то он участвует в расчётах инвестиционной прибыли в последующих годах. Т.е. купил акции компании на 100 грн, продал за 90 грн, получил 10 грн убытка. В следующем году купил акции компании за 100 грн, продал за 110 грн, получил 10 грн прибыли и отнял 10 грн убытка прошлого года, налоги не платишь. Это действительно так работает? Если да, то круто.
Я писал убыток, когда работал с украинскими акциями. Работает. В следующем году в декларации указываешь этот убыток и вычитаешь из базы прибыли (или еще больше наращиваешь убыток ) Только нужно помнить (записать) эту сумму - вряд ли в налоговой тебе дадут посмотреть, что ты там в прошлом году указывал (мне давали , а сейчас в электронном кабинете, наверное, можно будет посмотреть )
krya написав:- в ПКУ 170.2.8 пишут, что налоги не надо платить, если доход за год был меньше прожиточного минимума * 1.4 (формула в 169.4.1). Т.е. если за год получил меньше 96$ (взят прожиточный минимум на конец 2018), то налог можно не платить. Я всё правильно понял?
DjVim написав:Спасибо krya за активность. Но к сожалению пока что вопросов боль чем ответов. Была надежда, что люди с практическим опытом поделятся им и хотя бы по части вопросов будет ясность. Но похоже желающих нет. В связи с этим, пока решил отложить для себя вопрос вывода средств на зарубежного брокера...
Я когда прошлым летом общался на тему отчетности по зарубежным инвестициям с Универом, мне ответили, что они уже делают налоговую отчетность (или цифры для нее) для тех своих клиентов, которые через них работают с Exante. И планируют допилить такую же систему для IB. То бишь, как я понял, работать это должно так: ты регистрируешься в IB через реферальную ссылку Универа, они получают какие-то вкусняшки за это от IB, для тебя условия от IB не удорожаются, но Универ за эти вкусняшки от IB тебе оказывает консультационную поддержку, в т.ч. и подготовку данных для налоговой.
Насколько они действительно это уже сделали, я с тех пор не уточнял, т.к. буду с этим экспериментировать не ранее этого лета. Но можете напрямую у них это выяснить, если вдруг Вам такое интересно.
once_upon_a_time написав:Я когда прошлым летом общался на тему отчетности по зарубежным инвестициям с Универом, мне ответили, что они уже делают налоговую отчетность (или цифры для нее) для тех своих клиентов, которые через них работают с Exante. И планируют допилить такую же систему для IB. То бишь, как я понял, работать это должно так: ты регистрируешься в IB через реферальную ссылку Универа, они получают какие-то вкусняшки за это от IB, для тебя условия от IB не удорожаются, но Универ за эти вкусняшки от IB тебе оказывает консультационную поддержку, в т.ч. и подготовку данных для налоговой.
Хм. Звучит неплохо. Попробую выяснить у них более детально. Спасибо за информацию. Я не хотел связываться с Exante, поэтому не рассматривал вариант работы через Универ. Если реализовали связку с IB то это уже интересно.
Общался неделю назад с Универом. Они сказали, что с IB не сотрудничают. По поводу Exante ответили: "Раньше являлись субброкером, сейчас скорее консультантом. Это остаются наши партнеры, и мы помогаем решать спорные вопросы, технические проблемы в ходе торгов". Т.е. ты напрямую работаешь с Exante, но можешь к ним за консультациями обращаться на безвозмездной основе. Я вообще не понимаю какая им с этого выгода.
DjVim Если не напрямую работать с IB,то с ними работает только Арт-капитал.Комиссы очень немалые.Планировал еще Драгон.Но пока у них неопределенность,длящаяся больше года.С Универом не связывался бы вообще.