ihcity
в ІБ є щомісячна комісія
навіть якщо нічого не робиш - платиш гроші (врод 15$ в міс)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 10 лют, 2019 20:28
ihcity
в ІБ є щомісячна комісія
навіть якщо нічого не робиш - платиш гроші (врод 15$ в міс)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 11 лют, 2019 08:43
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
1. Комиссии ИБ+Арт Капитал выше чем просто ИБ.
2. Убирая ненужного посредника уменьшается риск брокера.
3. 10$ у ИБ за неактивный счёт.
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