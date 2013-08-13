Инвестиции на рынках США. ETF.

Відповідно до підпунктів 170.11.1 та 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 Податкового кодексу

України від 02 грудня 2010 року No 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) у разі

якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу

включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку –

отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію про майновий стан і

доходи, та оподатковується за ставкою, визначеною в п. 167.1 ст. 167 ПКУ, крім доходів,

визначених п.п. 167.5.4 п. 167.5 ст. 167 ПКУ, які оподатковуються за ставкою,

визначеною п.п. 167.5.4 п. 167.5 ст. 167 ПКУ, а саме у половинному розмірі ставки,

встановленої у п. 167.1 ст. 167 ПКУ (9 відс.) – для доходів у вигляді дивідендів по акціях

та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами,

інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками

податку на прибуток, а також крім доходів, визначених п.п. 165.1.27 п. 165.1 ст. 165 ПКУ.

Крім того, відповідно до п.п. 1.3 п. 16 прим. 1 підрозділу 10 Розділу XX ПКУ 1,5

відсотки військовим збором.

У разі якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких

надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного

податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого

зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації.

Згідно з п. 13.3 ст. 13 ПКУ доходи, отримані фізичною особою – резидентом з джерел

походження за межами України, включаються до складу загального річного оподаткованого

доходу, крім доходів, що не підлягають оподаткуванню в Україні відповідно до положень

ПКУ чи міжнародного договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою

України.

Пунктом 13.4 ст. 13 ПКУ встановлено, що суми податків та зборів, сплачені за

межами України, зараховуються під час розрахунку податків та зборів в Україні за

правилами, встановленими ПКУ.

Відповідно до п. 13.5 ст. 13 ПКУ для отримання права на зарахування податків та

зборів, сплачених за межами України, платник зобов’язаний отримати від державного органу

країни, де отримується такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок,

довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт

оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній

закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними

міжнародними договорами України.

Враховуючи вищевикладене, фізична особа – резидент, яка отримала іноземний дохід

та сплатила податки за межами України, для отримання права на зарахування сплачених

податків повинна надати довідку від державного органу країни, де отримувався такий дохід

(прибуток), уповноваженого справляти такий податок, про суму сплаченого податку та

збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у

відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не

передбачено чинними міжнародними договорами України.

