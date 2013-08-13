Инвестиции на рынках США. ETF.

vader написав:DjVim Если не напрямую работать с IB,то с ними работает только Арт-капитал.Комиссы очень немалые.Планировал еще Драгон.Но пока у них неопределенность,длящаяся больше года.С Универом не связывался бы вообще.
Да, я знаю про Арт-капитал. Но у них комиссы нивелируют потенциальную прибыль от вложений в иностранные ЦБ. Для меня они не приемлемы. Спасибо lostapiv за ссылку на материалы. Надо будет поиграться с расчетами, чтоб оценить вообще целесообразность идеи вывода средств за бугор. Да понятно, что риски в Украине немалые и с точки зрения диверсификации следовало бы часть портфеля держать в иностранных ЦБ. Но не факт что именно сейчас подходящий момент для инвестиций в иностранные ЦБ. Если бы сейчас уже был в разгаре кризис и S&P 500 просел процентов на 30-40, можно было бы заходить (через IB напрямую) в длинную и не париться по поводу комиссий и налогов. Пока для себя решил до лета не дергаться, а там видно будет.
А не подскажите какой тип счета лучше выбирать в InteractiveBrokers: cash или, предлагаемый по умолчанию, margin? Активно торговать не планирую, больше интересует вложения "вдолгую", сумма пока тоже не очень крупная, меньше 50 тыс долларов.
_alexs_ написав:А не подскажите какой тип счета лучше выбирать в InteractiveBrokers: cash или, предлагаемый по умолчанию, margin? Активно торговать не планирую, больше интересует вложения "вдолгую", сумма пока тоже не очень крупная, меньше 50 тыс долларов.
1. Cash account - инвестиции только на свои 2. Margin account - можно брать у брокера в долг
Margin удобнее, всегда можно купить просевший сток и дозавести деньги позже. Также деньгами от продажи можно пользоваться сразу, не через 2-3 дня, как в cash account. Потом поменять тип счета нельзя, необходимо будет открывать новый.
Відповідно до підпунктів 170.11.1 та 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року No 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) у разі якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку – отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, та оподатковується за ставкою, визначеною в п. 167.1 ст. 167 ПКУ, крім доходів, визначених п.п. 167.5.4 п. 167.5 ст. 167 ПКУ, які оподатковуються за ставкою, визначеною п.п. 167.5.4 п. 167.5 ст. 167 ПКУ, а саме у половинному розмірі ставки, встановленої у п. 167.1 ст. 167 ПКУ (9 відс.) – для доходів у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток, а також крім доходів, визначених п.п. 165.1.27 п. 165.1 ст. 165 ПКУ. Крім того, відповідно до п.п. 1.3 п. 16 прим. 1 підрозділу 10 Розділу XX ПКУ 1,5 відсотки військовим збором. У разі якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації. Згідно з п. 13.3 ст. 13 ПКУ доходи, отримані фізичною особою – резидентом з джерел походження за межами України, включаються до складу загального річного оподаткованого доходу, крім доходів, що не підлягають оподаткуванню в Україні відповідно до положень ПКУ чи міжнародного договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. Пунктом 13.4 ст. 13 ПКУ встановлено, що суми податків та зборів, сплачені за межами України, зараховуються під час розрахунку податків та зборів в Україні за правилами, встановленими ПКУ. Відповідно до п. 13.5 ст. 13 ПКУ для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України, платник зобов’язаний отримати від державного органу країни, де отримується такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України. Враховуючи вищевикладене, фізична особа – резидент, яка отримала іноземний дохід та сплатила податки за межами України, для отримання права на зарахування сплачених податків повинна надати довідку від державного органу країни, де отримувався такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України.
Т.е. получается, что либо получать справку и легализировать через консульство, либо платить дополнительно 9% НДФЛ и 1,5% Военного сбора
По поводу разделов декларации так и не ответили
Слід зазначити, що Контакт-центр ДФС надає тільки уніфіковані відповіді на запитання платників податків. Для отримання відповідей на конкретні ситуативні запитання, які стосуються конкретних операцій Вам необхідно звернутися відповідно до ст. 52 ПКУ до контролюючих органів ДФС з відповідними первинними документами.
Коллеги, кто уже вник в тему налогов, подскажите! В 2018г я завел деньги на IB, купил акции нескольких компаний, из них два ETF, ничего не продавал, дивидентами накапало на конец года аж 109.6 долл, налога с них сняли 16.46 долл. Мне нужно заморачиваться с декларированием, вникать что и как, или пока ничего не продавал и деньги обратно не выводил можно не суетиться? Заранее спасибо.
П.С. Со своей стороны, кому интересно, могу рассказать про сотрудничество с IB. Русскоязычная поддержка нормальная, звонишь на номер в швейцарии и система перебрасывает на русскоговорящего сотрудника, мне попадались ребята из прибалтики и эмигрант из германии, отвечают толково, говорят на русском хорошо. Правда все это только с 8 до 17, в остальное время можно пообщаться только на инглише. Если что-то интересует - пишите, чем смогу....