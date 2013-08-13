Инвестиции на рынках США. ETF.

Nikname11 написав:Коллеги, кто уже вник в тему налогов, подскажите!
В 2018г я завел деньги на IB, купил акции нескольких компаний, из них два ETF, ничего не продавал, дивидентами накапало на конец года аж 109.6 долл, налога с них сняли 16.46 долл. Мне нужно заморачиваться с декларированием, вникать что и как, или пока ничего не продавал и деньги обратно не выводил можно не суетиться?
Заранее спасибо.
1. Если дивиденды пришли на ваш брокерский счет, тогда доход получен и деклариравать его нужно.
2. Чтобы учесть уплаченый налог в США, необходимо пройти процедуру легализации в Украине (получить отчет от ИБ, перевести на наш язык, легализировать в украинском консульстве в США).
3. Если пункт 2 желания проходить нет, тогда с суммы дивидендов платим еще раз налог в Украине (9+1,5%).
Любомир Остапив знает больше, сможет добавить.