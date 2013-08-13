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Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 64656667
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 20:12

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

Nikname11 написав:Коллеги, кто уже вник в тему налогов, подскажите!
В 2018г я завел деньги на IB, купил акции нескольких компаний, из них два ETF, ничего не продавал, дивидентами накапало на конец года аж 109.6 долл, налога с них сняли 16.46 долл. Мне нужно заморачиваться с декларированием, вникать что и как, или пока ничего не продавал и деньги обратно не выводил можно не суетиться?
Заранее спасибо.


1. Если дивиденды пришли на ваш брокерский счет, тогда доход получен и деклариравать его нужно.
2. Чтобы учесть уплаченый налог в США, необходимо пройти процедуру легализации в Украине (получить отчет от ИБ, перевести на наш язык, легализировать в украинском консульстве в США).
3. Если пункт 2 желания проходить нет, тогда с суммы дивидендов платим еще раз налог в Украине (9+1,5%).

Любомир Остапив знает больше, сможет добавить.
ihcity
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 09:03

  ihcity написав:2. Чтобы учесть уплаченый налог в США, необходимо пройти процедуру легализации в Украине (получить отчет от ИБ, перевести на наш язык, легализировать в украинском консульстве в США).

Сложнее. Согласно ст13 НКУ легализуется не отчет брокера а справка об уплаченых налогов фискального госоргана. Очевидно брокер не госорган. В США такую справку можно платно получить в IRS форма 4506. Для получения такой справки предварительно нужно получить ITIN налоговый номер в США для нерезидентов. Затем апостиль в госдепе тоже платный. Украина подписала апостильную конвенцию поэтому легализация в консульстве как Вы пишете не нужно. Затем нотариальный перевод и счастье - зачет налогов. Вся процедура если ее делать из Украины с учетом пересылок документов стоит 400-500уе. Если налогов меньше проходить ее смысла нет.
olleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:45

olleg
А форма 1042-s не подходит?
https://www.interactivebrokers.co.uk/ru ... 5&p=nonus1
balu13
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 10:54

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

olleg написав:
  ihcity написав:2. Чтобы учесть уплаченый налог в США, необходимо пройти процедуру легализации в Украине (получить отчет от ИБ, перевести на наш язык, легализировать в украинском консульстве в США).

Сложнее. Согласно ст13 НКУ легализуется не отчет брокера а справка об уплаченых налогов фискального госоргана. Очевидно брокер не госорган. В США такую справку можно платно получить в IRS форма 4506. Для получения такой справки предварительно нужно получить ITIN налоговый номер в США для нерезидентов. Затем апостиль в госдепе тоже платный. Украина подписала апостильную конвенцию поэтому легализация в консульстве как Вы пишете не нужно. Затем нотариальный перевод и счастье - зачет налогов. Вся процедура если ее делать из Украины с учетом пересылок документов стоит 400-500уе. Если налогов меньше проходить ее смысла нет.


Спасибо за развёрнутый ответ. Тогда шансов ещё меньше возместить налог.
ihcity
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 14:31

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

  balu13 написав:А форма 1042-s не подходит?

Это форма которую заполняет компания налоговый агент в США о выплатах иностранцам. Ее компания отправляет в IRS и копию Вам. Согласно НК Украины такая форма не подойдет, плательщик обязан получить справку только от госоргана.
Кстати в РФ форма 1042 признается. В НК РФ Статья 232 пункт 3 последний абзац прописана возможность использования справки налогового агента.
Увы Украина намного позади не только цивилизованных стран, а даже и РФ.
olleg
 
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